Украинских беженцев выселяют из гостиницы в Польше

27 ноября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы устроили протест в Польше из-за решения о их выселении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы в Польше устроили протест после решения об их выселении из отеля. Об этом написал обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяст. «Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, „гости“ устроили громкую акцию протеста», — сообщил в своей статье Пшемыслав Пяст. Пяст заявил, что такое поведение украинских беженцев было ожидаемо, так как проживание в этой гостинице предусматривает систему «все включено. Он отметил, что «гостям» и так предоставлено достаточно привилегий за счет польских налогоплательщиков. Однако вместо благодарностей получен «целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников». Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что их переселят в неизвестное место. По словам одной украинской беженки, никто из приезжих не знает, куда их направят. Массовые отъезды украинцев начались после начала российской спецоперации на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Великобритании украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона.

Украинские беженцы в Польше устроили протест после решения об их выселении из отеля. Об этом написал обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяст. «Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, „гости“ устроили громкую акцию протеста», — сообщил в своей статье Пшемыслав Пяст. Пяст заявил, что такое поведение украинских беженцев было ожидаемо, так как проживание в этой гостинице предусматривает систему «все включено. Он отметил, что «гостям» и так предоставлено достаточно привилегий за счет польских налогоплательщиков. Однако вместо благодарностей получен «целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников». Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что их переселят в неизвестное место. По словам одной украинской беженки, никто из приезжих не знает, куда их направят. Массовые отъезды украинцев начались после начала российской спецоперации на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Великобритании украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона.