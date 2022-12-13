Создатель Ural Music Night анонсировал новое международное событие

В Екатеринбург на три дня съедутся 100 издательств и 70 экспертов книжной индустрии ради роста туристической привлекательности региона. С 25 по 27 августа 2023 года в столице Урала пройдет международная книжная ярмарка «Красная строка». Новый проект директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал на заседании Совета неравнодушных.
«Хотим представить новый проект продюсерского центра „Лад“ — новый международный книжный фестиваль „Красная строка“. <…> Основная его задача — это туристическая привлекательность Екатеринбурга. Если вы его одобрите, то не стесняйтесь свои предложения вносить письменно, мы все потом проанализируем и исполним», — попросил участников заседания Горенбург.
Говоря о том, как зародилась идея создать новый фестиваль, Горенбург рассказал, что в февраля 2021 года в его продюсерский центр «Лад» приехали представители Шанхайской книжной ярмарки. Они рассказали Горенбургу, что все самые крупные книжные ярмарки проходят по большей части в Санкт-Петербурге и Москве, что очень неудобно ни им, ни большей части россиян.
«Скажу по-честному, наша реакция была отрицательная, потому что мне еще есть чем заниматься в этой жизни, и мы отказались. <…> Но идея запала в голову. Я обратился к Татьяне Самойловой, которая у нас международный эксперт-эргономист, и попросил сделать анализ книжного полиграфического рынка России», — признался создатель «Ночи музыки».
Предполагается, что книжная ярмарка будет проходить три дня — с 25 по 27 августа 2023 года на 33 площадках. Они будут располагаться в Историческом сквере: в Музее ИЗО и Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Здесь же на Плотинке будет организован школьный базар, шатры ярмарки, лаундж-зона для чтения, две сцены — малая и большая, лектории и фудкорт.
На «Красную строку» планируется привлечь более 100 издательств, 70 экспертов, среди которых ожидают: писателей Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, журналистку Феклу Толстую, издателей Елену Шубину, Павла Подкосова и других. Ожидаемое количество посетителей — 50 тысяч, также дополнительно будет идти прямая трансляция, которую может посмотреть до миллиона человек.
На международной книжной ярмарке «Красная строка» также пройдет выставка полиграфических технологий
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В Екатеринбург на три дня съедутся 100 издательств и 70 экспертов книжной индустрии ради роста туристической привлекательности региона. С 25 по 27 августа 2023 года в столице Урала пройдет международная книжная ярмарка «Красная строка». Новый проект директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал на заседании Совета неравнодушных. «Хотим представить новый проект продюсерского центра „Лад“ — новый международный книжный фестиваль „Красная строка“. <…> Основная его задача — это туристическая привлекательность Екатеринбурга. Если вы его одобрите, то не стесняйтесь свои предложения вносить письменно, мы все потом проанализируем и исполним», — попросил участников заседания Горенбург. Говоря о том, как зародилась идея создать новый фестиваль, Горенбург рассказал, что в февраля 2021 года в его продюсерский центр «Лад» приехали представители Шанхайской книжной ярмарки. Они рассказали Горенбургу, что все самые крупные книжные ярмарки проходят по большей части в Санкт-Петербурге и Москве, что очень неудобно ни им, ни большей части россиян. «Скажу по-честному, наша реакция была отрицательная, потому что мне еще есть чем заниматься в этой жизни, и мы отказались. <…> Но идея запала в голову. Я обратился к Татьяне Самойловой, которая у нас международный эксперт-эргономист, и попросил сделать анализ книжного полиграфического рынка России», — признался создатель «Ночи музыки». Предполагается, что книжная ярмарка будет проходить три дня — с 25 по 27 августа 2023 года на 33 площадках. Они будут располагаться в Историческом сквере: в Музее ИЗО и Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Здесь же на Плотинке будет организован школьный базар, шатры ярмарки, лаундж-зона для чтения, две сцены — малая и большая, лектории и фудкорт. На «Красную строку» планируется привлечь более 100 издательств, 70 экспертов, среди которых ожидают: писателей Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, журналистку Феклу Толстую, издателей Елену Шубину, Павла Подкосова и других. Ожидаемое количество посетителей — 50 тысяч, также дополнительно будет идти прямая трансляция, которую может посмотреть до миллиона человек.