Создатель Ural Music Night анонсировал новое международное событие

Создатель Ural Music Night Горенбург презентовал книжную ярмарку «Красная строка»

Евгений Горенбург загорелся идеей о книжной ярмарке год назад, после визита представителей китайского книжного фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург на три дня съедутся 100 издательств и 70 экспертов книжной индустрии ради роста туристической привлекательности региона. С 25 по 27 августа 2023 года в столице Урала пройдет международная книжная ярмарка «Красная строка». Новый проект директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал на заседании Совета неравнодушных.

«Хотим представить новый проект продюсерского центра „Лад“ — новый международный книжный фестиваль „Красная строка“. <…> Основная его задача — это туристическая привлекательность Екатеринбурга. Если вы его одобрите, то не стесняйтесь свои предложения вносить письменно, мы все потом проанализируем и исполним», — попросил участников заседания Горенбург.

Говоря о том, как зародилась идея создать новый фестиваль, Горенбург рассказал, что в февраля 2021 года в его продюсерский центр «Лад» приехали представители Шанхайской книжной ярмарки. Они рассказали Горенбургу, что все самые крупные книжные ярмарки проходят по большей части в Санкт-Петербурге и Москве, что очень неудобно ни им, ни большей части россиян.

«Скажу по-честному, наша реакция была отрицательная, потому что мне еще есть чем заниматься в этой жизни, и мы отказались. <…> Но идея запала в голову. Я обратился к Татьяне Самойловой, которая у нас международный эксперт-эргономист, и попросил сделать анализ книжного полиграфического рынка России», — признался создатель «Ночи музыки».

Предполагается, что книжная ярмарка будет проходить три дня — с 25 по 27 августа 2023 года на 33 площадках. Они будут располагаться в Историческом сквере: в Музее ИЗО и Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Здесь же на Плотинке будет организован школьный базар, шатры ярмарки, лаундж-зона для чтения, две сцены — малая и большая, лектории и фудкорт.

На «Красную строку» планируется привлечь более 100 издательств, 70 экспертов, среди которых ожидают: писателей Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, журналистку Феклу Толстую, издателей Елену Шубину, Павла Подкосова и других. Ожидаемое количество посетителей — 50 тысяч, также дополнительно будет идти прямая трансляция, которую может посмотреть до миллиона человек.

На международной книжной ярмарке «Красная строка» также пройдет выставка полиграфических технологий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так выглядит схема размещения площадок нового книжного фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU