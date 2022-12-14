Госдума одобрила законопроект о наказаниях для диверсантов 14 декабря 2022 в 18:21 Размер текста - 17 + Диверсантов может ждать уголовная ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для диверсантов. Об этом рассказали в Госдуме. «Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий», — сообщается на сайте Госдумы . За вовлечение в диверсионную работу, финансирование и прохождение обучения будет предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Ответственность за создание диверсионного сообщества будет пожизненной. За участие в сообществе будут лишать свободы на 10 лет, а за пособничество в совершении диверсии на 10-20 лет. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы, передает телеканал 360. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для диверсантов. Об этом рассказали в Госдуме. «Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий», — сообщается на сайте Госдумы. За вовлечение в диверсионную работу, финансирование и прохождение обучения будет предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Ответственность за создание диверсионного сообщества будет пожизненной. За участие в сообществе будут лишать свободы на 10 лет, а за пособничество в совершении диверсии на 10-20 лет. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям