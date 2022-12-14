Госдума одобрила законопроект о наказаниях для диверсантов

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Диверсантов может ждать уголовная ответственность Фото:

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для диверсантов. Об этом рассказали в Госдуме.

«Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий», — сообщается на сайте Госдумы. За вовлечение в диверсионную работу, финансирование и прохождение обучения будет предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ответственность за создание диверсионного сообщества будет пожизненной. За участие в сообществе будут лишать свободы на 10 лет, а за пособничество в совершении диверсии на 10-20 лет. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы, передает телеканал 360.

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для диверсантов. Об этом рассказали в Госдуме. «Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий», — сообщается на сайте Госдумы. За вовлечение в диверсионную работу, финансирование и прохождение обучения будет предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Ответственность за создание диверсионного сообщества будет пожизненной. За участие в сообществе будут лишать свободы на 10 лет, а за пособничество в совершении диверсии на 10-20 лет. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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