В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ из-за активного роста заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили 14 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая. Оперативным штабом 14 декабря принято решение о задействовании комплексного плана по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Будут проведены широкомасштабные противоэпидемические мероприятия», — заявили в ведомстве.
С 12 по 13 декабря сохраняется общий рост заболеваемости среди населения на 25%. Среди взрослого населения заболеваемость выросла на 50%, школьников с семи до 14 лет на — 14%. Заболеваемость ОРВИ определяется активным распространением свиного гриппа.
Роспотребнадзор региона настоятельно рекомендует беременным женщинам, людям старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, избегать массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками. Эти группы людей находятся в зоне риска.
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