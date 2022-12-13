В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

14 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

С 12 по 13 декабря заболеваемость среди взрослого населения выросла на 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ из-за активного роста заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили 14 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая. Оперативным штабом 14 декабря принято решение о задействовании комплексного плана по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Будут проведены широкомасштабные противоэпидемические мероприятия», — заявили в ведомстве. С 12 по 13 декабря сохраняется общий рост заболеваемости среди населения на 25%. Среди взрослого населения заболеваемость выросла на 50%, школьников с семи до 14 лет на — 14%. Заболеваемость ОРВИ определяется активным распространением свиного гриппа. Роспотребнадзор региона настоятельно рекомендует беременным женщинам, людям старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, избегать массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками. Эти группы людей находятся в зоне риска.

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ из-за активного роста заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили 14 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая. Оперативным штабом 14 декабря принято решение о задействовании комплексного плана по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Будут проведены широкомасштабные противоэпидемические мероприятия», — заявили в ведомстве. С 12 по 13 декабря сохраняется общий рост заболеваемости среди населения на 25%. Среди взрослого населения заболеваемость выросла на 50%, школьников с семи до 14 лет на — 14%. Заболеваемость ОРВИ определяется активным распространением свиного гриппа. Роспотребнадзор региона настоятельно рекомендует беременным женщинам, людям старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, избегать массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками. Эти группы людей находятся в зоне риска.