Пермяки сформировали в Тюмени батальон «Ветлан» и отправляются на СВО

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, шеврон пермский край
В ближайшие дни прошедшие необходимую подготовку пермяки отправятся на передовую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Пермского края, проходившие учебную подготовку в Тюмени, сформировали несколько отдельных мотострелковых батальонов. Один из них получил название «Ветлан», в честь богатыря, который, по легенде, жил в древней Парме. Об этом URA.RU рассказал командир батальона, подполковник Ильшат Касимов. По его словам, в ближайшее время оба сформированных батальона отправятся в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач.

«Батальон „Ветлан“ сформирован. У нас по штату 585 человек, в числе которых семь или восемь тюменских, двое свердловских, все остальные — пермские. Все прошли необходимую подготовку. Учеба проходила ежедневно. Это и изучение устава, и строевая, и боевая, и техническая подготовки — все то, что понадобится на передовой», — сказал Касимов.

Пермяк добавил, занятия проходили в течение двух с половиной месяцев. Их проводили как сотрудники тюменского военного училища, так и инструкторы, принимавшие участие в спецоперации. Также пермяки занимались самостоятельно — в составе отделения, взвода, батальона. Помимо «Ветлана», в зону СВО отправится еще один батальон, состоящий преимущественно из пермяков, добавил Касимов.

Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирного населения Донецка и Луганска.

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Военнослужащие из Пермского края, проходившие учебную подготовку в Тюмени, сформировали несколько отдельных мотострелковых батальонов. Один из них получил название «Ветлан», в честь богатыря, который, по легенде, жил в древней Парме. Об этом URA.RU рассказал командир батальона, подполковник Ильшат Касимов. По его словам, в ближайшее время оба сформированных батальона отправятся в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач. «Батальон „Ветлан“ сформирован. У нас по штату 585 человек, в числе которых семь или восемь тюменских, двое свердловских, все остальные — пермские. Все прошли необходимую подготовку. Учеба проходила ежедневно. Это и изучение устава, и строевая, и боевая, и техническая подготовки — все то, что понадобится на передовой», — сказал Касимов. Пермяк добавил, занятия проходили в течение двух с половиной месяцев. Их проводили как сотрудники тюменского военного училища, так и инструкторы, принимавшие участие в спецоперации. Также пермяки занимались самостоятельно — в составе отделения, взвода, батальона. Помимо «Ветлана», в зону СВО отправится еще один батальон, состоящий преимущественно из пермяков, добавил Касимов. Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирного населения Донецка и Луганска.
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