Пермяки сформировали в Тюмени батальон «Ветлан» и отправляются на СВО

В ближайшие дни прошедшие необходимую подготовку пермяки отправятся на передовую Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Пермского края, проходившие учебную подготовку в Тюмени, сформировали несколько отдельных мотострелковых батальонов. Один из них получил название «Ветлан», в честь богатыря, который, по легенде, жил в древней Парме. Об этом URA.RU рассказал командир батальона, подполковник Ильшат Касимов. По его словам, в ближайшее время оба сформированных батальона отправятся в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач.

«Батальон „Ветлан“ сформирован. У нас по штату 585 человек, в числе которых семь или восемь тюменских, двое свердловских, все остальные — пермские. Все прошли необходимую подготовку. Учеба проходила ежедневно. Это и изучение устава, и строевая, и боевая, и техническая подготовки — все то, что понадобится на передовой», — сказал Касимов.

Пермяк добавил, занятия проходили в течение двух с половиной месяцев. Их проводили как сотрудники тюменского военного училища, так и инструкторы, принимавшие участие в спецоперации. Также пермяки занимались самостоятельно — в составе отделения, взвода, батальона. Помимо «Ветлана», в зону СВО отправится еще один батальон, состоящий преимущественно из пермяков, добавил Касимов.

Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирного населения Донецка и Луганска.