Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку россиян при лечении гриппа

Иммунолог Ярцева: россияне ошибаются с дозировкой лекарств, что замедляет лечение гриппа

Люди не соблюдают грамотную дозировку лекарственных препаратов для эффективной терапии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

При лечении гриппа россиянам следует соблюдать необходимую дозировку, так как ошибки в этом аспекте негативно сказываются на процессе терапии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Пейте соответствующие дозировки. Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку. Нужно понимать, что кожа — огромный орган, который выпускает огромное количество жидкостей. Например, доза парацетамола для взрослого человека 1000 миллиграмм три раза в день», — сказала Ирина Ярцева.

Также россиян не должно пугать, что температура при гриппе может сохраняться почти неделю, отметила иммунолог. «Если люди успели подзабыть, то это все та же интоксикация, ломота в теле, в суставах, головная боль, ощущение, что по вам каток ездит. Это все вместе с температурой от трех до шести дней. Не надо пугаться, что температура так долго. Для гриппа это вариант нормы. И слабость после такого состояния. Все те же першения в горле и боль режущего характера. Может быть, сухой кашель из-за раздражения в горле», — уточнила она.

Ранее эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса в России могут вернуться ковидные ограничения. Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU спрогнозировал, что новый пик заболеваемости гриппом в России ожидается в конце февраля, в марте эпидемия сойдет на нет.