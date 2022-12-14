Биотехнолог допустил возвращение «ковидных» ограничений в РФ

14 декабря 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

В России растет уровень заболеваемости коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса. Об этом заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов «Дело в том, что сейчас параллельно существует три эпидемии: коронавируса, ОРВИ и гриппа H1N1 (свиной грипп). Вполне возможно, что из-за этих трех эпидемий и в России местами, не тотально, а именно местами, могут потребоваться ограничения, те самые ограничения, к которым мы уже давно привыкли за время пандемии», — сказал Дурманов в интервью радио Sputnik. По его словам, рекордный уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, а не только в РФ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что за неделю в стране выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 30-35%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, четвертую неделю подряд продолжается увеличение заболеваемости коронавирусом. На 10-11% каждую неделю, отметила она. В феврале в России будет пик заболеваемости гриппом, сказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. По словам вирусолога Петра Чумакова, от гриппа хорошо защищают медицинские маски. Он заявил в разговоре с URA.RU, что они хорошо показали свою эффективность во время пандемии COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса. Об этом заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов «Дело в том, что сейчас параллельно существует три эпидемии: коронавируса, ОРВИ и гриппа H1N1 (свиной грипп). Вполне возможно, что из-за этих трех эпидемий и в России местами, не тотально, а именно местами, могут потребоваться ограничения, те самые ограничения, к которым мы уже давно привыкли за время пандемии», — сказал Дурманов в интервью радио Sputnik. По его словам, рекордный уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, а не только в РФ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что за неделю в стране выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 30-35%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, четвертую неделю подряд продолжается увеличение заболеваемости коронавирусом. На 10-11% каждую неделю, отметила она. В феврале в России будет пик заболеваемости гриппом, сказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. По словам вирусолога Петра Чумакова, от гриппа хорошо защищают медицинские маски. Он заявил в разговоре с URA.RU, что они хорошо показали свою эффективность во время пандемии COVID-19.