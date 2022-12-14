В Свердловской области казаки приобрели тюнингованный внедорожник для участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские казаки совместно с общественниками отправили тюнингованный внедорожник солдатам на спецоперацию. Всего за три дня они собрали полный грузовик помощи.

«На собранные средства был приобретен автомобиль повышенной проходимости, для выполнения разного рода задач. За три дня собралось огромное количество рисунков от детей, продуктов питания, туристического снаряжения, медикаментов и многого другого», — рассказали казаки в сообществе «СКО Станица Сухоложская» социальной сети «ВКонтакте».

Общественники самостоятельно доставят помощь в зону СВО. «За последние дни была проделана колоссальная работа», — отметили они.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском откроют пункт приема новогодних посылок для военнослужащих. Сформированный груз будет отправлен военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, госпиталях и учебных центрах.