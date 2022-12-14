Экс-член комиссии ООН раскрыл американский план «Б» в конфликте на Украине

Экс-член комиссии ООН Никулин: Украина рискует стать центром биологической войны

14 декабря 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

С началом боевых действий в Донбассе появилась атипичная пневмония, считает Игорь Никулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине У США есть план «Б» по развитию ситуации на Украине — они могут развязать биологическую войну. Об этом в беседе с URA.RU рассказал микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, приведя в качестве примера вспышки атипичной пневмонии при начале боевых действий в Донбассе. «У американцев в любой непонятной ситуации есть план „Б“, а это значит биологическая война. Как только начинались боевые действия в Донбассе, тут же там появилась атипичная пневмония и многие другие опасные заболевания, которых до этого там никогда не фиксировалось. Примерно также они действуют и сейчас. Когда идут боевые действия, тут не до санитарного контроля. Идут массовое перемещение населения. Вот и все. Даже из тех документов, что мы видели, понятно, что американцы на Украине занимаются тем же, что и немецкие, японские военные преступники в концлагерях в годы Второй мировой войны. Они проводят эксперименты над военнослужащими, военнопленными, заключенными, пациентами психиатрических больниц, над сиротами, над теми людьми, которые не обладают свободной волей. Они нарушают Нюрнбергский кодекс. Сейчас Запад пытается его похоронить», — объяснил Игорь Никулин. По словам микробиолога, у взятых в плен в ходе спецоперации украинских военных были обнаружены антитела к чуме, туляремии (поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие), конго-крымской лихорадки. «Только на Украине действует 30 биолабораторий. Часть из них удалось прикрыть российским войскам. Из полученных документов видно, что 24 февраля Минздрав Украины потребовал срочно уничтожить все следы преступной деятельности. А это сотни емкостей с патогенами чумы, туляремии, лептоспироза, конго-крымской лихорадки и некоторых других опасных болезней. Это минимум тысячи литров. Это очень большие объемы, этого вполне достаточно, чтобы заразить всю территорию Европейской России с помощью дронов и перелетных птиц. С этим американцы работали. Практически у всех военнопленных украинцев были выявлены антитела к чуме, к туляремии, к конго- крымской лихорадке. То есть они уже стали подопытными кроликами», — подчеркнул Никулин. Первое заседание координационного совета ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) пройдет в Санкт-Петербурге 15 декабря. На нем будет сформирован координационный совет по вопросам биологической безопасности. Обновление функционала ОДКБ является особенно важным в условиях давления Запада на Россию и КНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США есть план «Б» по развитию ситуации на Украине — они могут развязать биологическую войну. Об этом в беседе с URA.RU рассказал микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, приведя в качестве примера вспышки атипичной пневмонии при начале боевых действий в Донбассе. «У американцев в любой непонятной ситуации есть план „Б“, а это значит биологическая война. Как только начинались боевые действия в Донбассе, тут же там появилась атипичная пневмония и многие другие опасные заболевания, которых до этого там никогда не фиксировалось. Примерно также они действуют и сейчас. Когда идут боевые действия, тут не до санитарного контроля. Идут массовое перемещение населения. Вот и все. Даже из тех документов, что мы видели, понятно, что американцы на Украине занимаются тем же, что и немецкие, японские военные преступники в концлагерях в годы Второй мировой войны. Они проводят эксперименты над военнослужащими, военнопленными, заключенными, пациентами психиатрических больниц, над сиротами, над теми людьми, которые не обладают свободной волей. Они нарушают Нюрнбергский кодекс. Сейчас Запад пытается его похоронить», — объяснил Игорь Никулин. По словам микробиолога, у взятых в плен в ходе спецоперации украинских военных были обнаружены антитела к чуме, туляремии (поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие), конго-крымской лихорадки. «Только на Украине действует 30 биолабораторий. Часть из них удалось прикрыть российским войскам. Из полученных документов видно, что 24 февраля Минздрав Украины потребовал срочно уничтожить все следы преступной деятельности. А это сотни емкостей с патогенами чумы, туляремии, лептоспироза, конго-крымской лихорадки и некоторых других опасных болезней. Это минимум тысячи литров. Это очень большие объемы, этого вполне достаточно, чтобы заразить всю территорию Европейской России с помощью дронов и перелетных птиц. С этим американцы работали. Практически у всех военнопленных украинцев были выявлены антитела к чуме, к туляремии, к конго- крымской лихорадке. То есть они уже стали подопытными кроликами», — подчеркнул Никулин. Первое заседание координационного совета ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) пройдет в Санкт-Петербурге 15 декабря. На нем будет сформирован координационный совет по вопросам биологической безопасности. Обновление функционала ОДКБ является особенно важным в условиях давления Запада на Россию и КНР.