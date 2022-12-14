На заводе в Пермском крае выявили опасные для жизни нарушения

На заводе отсутствовали пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Горнозаводске (Пермский край) на Пашийском металлургическо-цементном заводе выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Помещения завода не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. А именно административный корпус завода, здания центрального склада, транспортного цеха, бытовых помещений и гаражных боксов», — указано в пресс-релизе.

Прокурор направил в суд соответствующий иск с требованием заставить предприятие устранить опасные нарушения. Горнозаводский районный суд удовлетворил требования прокурора, а Пермский краевой суд поддержал эту позицию. Сейчас завод устранил все нарушения.

Ранее URA.RU рассказывало, что весной территорию этого завода затопило из-за повышения уровня воды в реке. Половодье также стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы, Кудымкара.