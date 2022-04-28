В Пермском крае затопило территорию завода

29 апреля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

В реках Прикамья поднимается уровень воды (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае из-за повышения уровня воды в реке Вижай затопило мосты, расположенные на территории Пашийского завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС, предупреждая туристов-водников, которые сплавляются по Вижаю. «Прохождение водного маршрута по территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия, невозможно ввиду затопления мостов. Планируйте свои маршруты до Вижайского прииска», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее, как рассказывало URA.RU, половодье стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы, Кудымкара. В минприроды предупреждает, что в ближайшие дни вода в реках Прикамья будет подниматься. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае из-за повышения уровня воды в реке Вижай затопило мосты, расположенные на территории Пашийского завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС, предупреждая туристов-водников, которые сплавляются по Вижаю. «Прохождение водного маршрута по территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия, невозможно ввиду затопления мостов. Планируйте свои маршруты до Вижайского прииска», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее, как рассказывало URA.RU, половодье стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы, Кудымкара. В минприроды предупреждает, что в ближайшие дни вода в реках Прикамья будет подниматься.