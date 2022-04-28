28 апреля 2022

В Пермском крае затопило территорию завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В реках Прикамья поднимается уровень воды (архивное фото) Фото:

В Пермском крае из-за повышения уровня воды в реке Вижай затопило мосты, расположенные на территории Пашийского завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС, предупреждая туристов-водников, которые сплавляются по Вижаю.

«Прохождение водного маршрута по территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия, невозможно ввиду затопления мостов. Планируйте свои маршруты до Вижайского прииска», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее, как рассказывало URA.RU, половодье стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы, Кудымкара. В минприроды предупреждает, что в ближайшие дни вода в реках Прикамья будет подниматься.

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В Пермском крае из-за повышения уровня воды в реке Вижай затопило мосты, расположенные на территории Пашийского завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС, предупреждая туристов-водников, которые сплавляются по Вижаю. «Прохождение водного маршрута по территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия, невозможно ввиду затопления мостов. Планируйте свои маршруты до Вижайского прииска», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее, как рассказывало URA.RU, половодье стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы, Кудымкара. В минприроды предупреждает, что в ближайшие дни вода в реках Прикамья будет подниматься.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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