Активист из ЯНАО доставил в зону СВО автомобили для военных. Фото

15 декабря 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Общественники из ЯНАО доставили автомобили в зону СВО (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU рганизатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский сообщил, что автомобили из ЯНАО, предназначенные для бойцов доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «ГАЗель, автобус, „пирожок“ и три „Нивы“ прошли через границу. Стоим в очереди через пешеходный контроль обратно, чтобы загнать еще три УАЗа и ГАЗель», — написал Игорь Заборовский. Ранее URA.RU рассказало, что в зону СВО будет отправлено шесть автомобилей, вместо двух. Расходы на транспортировку техники оказались выше ожидаемых. Пункт пограничного контроля Фото: страница Игоря Заборовского, ВК

рганизатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский сообщил, что автомобили из ЯНАО, предназначенные для бойцов доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «ГАЗель, автобус, „пирожок“ и три „Нивы“ прошли через границу. Стоим в очереди через пешеходный контроль обратно, чтобы загнать еще три УАЗа и ГАЗель», — написал Игорь Заборовский. Ранее URA.RU рассказало, что в зону СВО будет отправлено шесть автомобилей, вместо двух. Расходы на транспортировку техники оказались выше ожидаемых.