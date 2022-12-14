14 декабря 2022
13 декабря 2022

Активист из ЯНАО доставил в зону СВО автомобили для военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, газель, уаз буханка, добровольцы донбасса, гуманитарная помощь донбассу
Общественники из ЯНАО доставили автомобили в зону СВО (фото из архива) Фото:

рганизатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский сообщил, что автомобили из ЯНАО, предназначенные для бойцов доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«ГАЗель, автобус, „пирожок“ и три „Нивы“ прошли через границу. Стоим в очереди через пешеходный контроль обратно, чтобы загнать еще три УАЗа и ГАЗель», — написал Игорь Заборовский.

Ранее URA.RU рассказало, что в зону СВО будет отправлено шесть автомобилей, вместо двух. Расходы на транспортировку техники оказались выше ожидаемых.

Пункт пограничного контроля
Фото:

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рганизатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский сообщил, что автомобили из ЯНАО, предназначенные для бойцов доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «ГАЗель, автобус, „пирожок“ и три „Нивы“ прошли через границу. Стоим в очереди через пешеходный контроль обратно, чтобы загнать еще три УАЗа и ГАЗель», — написал Игорь Заборовский. Ранее URA.RU рассказало, что в зону СВО будет отправлено шесть автомобилей, вместо двух. Расходы на транспортировку техники оказались выше ожидаемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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