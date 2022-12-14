Общественники из ЯНАО доставили автомобили в зону СВО (фото из архива)
рганизатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский сообщил, что автомобили из ЯНАО, предназначенные для бойцов доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«ГАЗель, автобус, „пирожок“ и три „Нивы“ прошли через границу. Стоим в очереди через пешеходный контроль обратно, чтобы загнать еще три УАЗа и ГАЗель», — написал Игорь Заборовский.
Ранее URA.RU рассказало, что в зону СВО будет отправлено шесть автомобилей, вместо двух. Расходы на транспортировку техники оказались выше ожидаемых.
Пункт пограничного контроля
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