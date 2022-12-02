Активист из ЯНАО поделился хорошей новостью

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей, вместо двух, запланированных изначально. Соответствующая запись размещена на его личной странице в telegram-канале.
«Вы помните буханку в Краснодарском крае и рыжего коня в Надыме. Так вот суть в том, что вместо двух машин, мы везем на фронт шесть! Шесть автомобилей для наших парней! Три буханки, два козлика и одну ниву», — говорится в новости.
Заборовский рассказал, что расходы на транспортировку автомобилей оказались в два раза выше тех, которые планировались. Посылки придется отправить отдельной машиной. Но волонтеры не унывают и считают, что «все, что не делается, все к лучшему!»
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО изготовят маскировочные сети в зону СВО. Активист из Надыма Игорь Заборовский рассказал, что рабочий материал уже поступил, организационное собрание проведено.
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