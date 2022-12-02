02 декабря 2022
01 декабря 2022

Активист из ЯНАО поделился хорошей новостью

Активисты из ЯНАО отправят в зону СВО сразу шесть автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, уаз буханка, добровольцы донбасса, гуманитарная помощь донбассу, v символ
Изначально планировалась отправка двух УАЗов, но в итоге на фронт поедет шесть автомобилей Фото:

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей, вместо двух, запланированных изначально. Соответствующая запись размещена на его личной странице в telegram-канале.

«Вы помните буханку в Краснодарском крае и рыжего коня в Надыме. Так вот суть в том, что вместо двух машин, мы везем на фронт шесть! Шесть автомобилей для наших парней! Три буханки, два козлика и одну ниву», — говорится в новости.

Заборовский рассказал, что расходы на транспортировку автомобилей оказались в два раза выше тех, которые планировались. Посылки придется отправить отдельной машиной. Но волонтеры не унывают и считают, что «все, что не делается, все к лучшему!»

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО изготовят маскировочные сети в зону СВО. Активист из Надыма Игорь Заборовский рассказал, что рабочий материал уже поступил, организационное собрание проведено.

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей, вместо двух, запланированных изначально. Соответствующая запись размещена на его личной странице в telegram-канале. «Вы помните буханку в Краснодарском крае и рыжего коня в Надыме. Так вот суть в том, что вместо двух машин, мы везем на фронт шесть! Шесть автомобилей для наших парней! Три буханки, два козлика и одну ниву», — говорится в новости. Заборовский рассказал, что расходы на транспортировку автомобилей оказались в два раза выше тех, которые планировались. Посылки придется отправить отдельной машиной. Но волонтеры не унывают и считают, что «все, что не делается, все к лучшему!» Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО изготовят маскировочные сети в зону СВО. Активист из Надыма Игорь Заборовский рассказал, что рабочий материал уже поступил, организационное собрание проведено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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