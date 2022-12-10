В Губкинском продают цветочный магазин с товаром и клиентской базой за 8 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) продают цветочный магазин за 8 млн рублей. Бизнес продается в связи с переездом, говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito.

«В связи с переездом продается готовый бизнес в Губкинском (5-й микрорайон, 34) с товаром, телефонным номером, страницами VK, OK и сайтом. Цена — 8000000 рублей», — сообщается в объявлении.

Здание цветочного магазина находится в собственности, внутри есть отопление, водопровод, канализация. Владелец отмечает, что имеется наработанная клиентская база.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продают ресторан «Burger Club», расположенный в торговом центре «Солнечный». Владелец бизнеса объяснил причину продажи кадровым голодом.

Фото: сайт Avito