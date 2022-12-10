10 декабря 2022
09 декабря 2022

В ЯНАО продают готовый цветочный бизнес за 8 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочный магазин накануне 1 сентября. Челябинск, букет, цветочный магазин, цветы
В Губкинском продают цветочный магазин с товаром и клиентской базой за 8 млн Фото:

В Губкинском (ЯНАО) продают цветочный магазин за 8 млн рублей. Бизнес продается в связи с переездом, говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito.

«В связи с переездом продается готовый бизнес в Губкинском (5-й микрорайон, 34) с товаром, телефонным номером, страницами VK, OK и сайтом. Цена — 8000000 рублей», — сообщается в объявлении.

Здание цветочного магазина находится в собственности, внутри есть отопление, водопровод, канализация. Владелец отмечает, что имеется наработанная клиентская база.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продают ресторан «Burger Club», расположенный в торговом центре «Солнечный». Владелец бизнеса объяснил причину продажи кадровым голодом.

Фото:

Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) продают цветочный магазин за 8 млн рублей. Бизнес продается в связи с переездом, говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito. «В связи с переездом продается готовый бизнес в Губкинском (5-й микрорайон, 34) с товаром, телефонным номером, страницами VK, OK и сайтом. Цена — 8000000 рублей», — сообщается в объявлении. Здание цветочного магазина находится в собственности, внутри есть отопление, водопровод, канализация. Владелец отмечает, что имеется наработанная клиентская база. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продают ресторан «Burger Club», расположенный в торговом центре «Солнечный». Владелец бизнеса объяснил причину продажи кадровым голодом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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