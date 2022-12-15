Спасатели назвали предварительную причину взрыва в Ангарске

МЧС: взрыв на заводе в Ангарске произошел из-за загазованности систем

15 декабря 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Надзорными органами проводится проверка произошедшего, сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске могла стать загазованность систем. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что из-за инцидента на предприятии создана специальная комиссия. Также надзорными органами осуществляется проверка. О возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске стало известно утром 15 декабря. Сообщалось, что на момент пожара привлекалось более 10 человек и 25 единиц техники. Пострадали четыре человека.

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске могла стать загазованность систем. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что из-за инцидента на предприятии создана специальная комиссия. Также надзорными органами осуществляется проверка. О возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске стало известно утром 15 декабря. Сообщалось, что на момент пожара привлекалось более 10 человек и 25 единиц техники. Пострадали четыре человека.