Глава Иркутской области: четыре человека пострадали из-за взрыва в Ангарске

Пожар на НПЗ не создает угрозы для жителей Ангарска, заявил Игорь Кобзев (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об это сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«По уточненным данным один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще трое обслужены амбулаторно», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он также сообщил, что угроза населению Ангарска отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Ангарске произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В региональном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров, передает RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU