Глава Иркутской области: четыре человека пострадали из-за взрыва в Ангарске

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар на НПЗ не создает угрозы для жителей Ангарска, заявил Игорь Кобзев (архивное фото) Фото:
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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об это сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«По уточненным данным один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще трое обслужены амбулаторно», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он также сообщил, что угроза населению Ангарска отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Ангарске произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В региональном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров, передает RT.

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Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об это сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «По уточненным данным один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще трое обслужены амбулаторно», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он также сообщил, что угроза населению Ангарска отсутствует. Ранее сообщалось, что в Ангарске произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В региональном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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