Глава Иркутской области: четыре человека пострадали из-за взрыва в Ангарске

15 декабря 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Пожар на НПЗ не создает угрозы для жителей Ангарска, заявил Игорь Кобзев (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об это сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «По уточненным данным один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще трое обслужены амбулаторно», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он также сообщил, что угроза населению Ангарска отсутствует. Ранее сообщалось, что в Ангарске произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В региональном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров, передает RT.

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об это сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «По уточненным данным один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще трое обслужены амбулаторно», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он также сообщил, что угроза населению Ангарска отсутствует. Ранее сообщалось, что в Ангарске произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В региональном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров, передает RT.