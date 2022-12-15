Володин предрек исчезновение американской нации из-за решения Байдена

15 декабря 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Американское общество ждут большие проблемы из-за однополых браков, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американской нации грозит исчезновение из-за закона о легализации однополых браков, который недавно подписал президент США Джо Байден. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне. <…> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Председатель Госдумы отметил, что традиционным американским семьям будет «непросто в империи содома», в которую превратились Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что за последние семь лет количество однополых браков в США возросло в 2,5 раза, а число операций по смене пола за 10 лет стали проводить в 50 раз чаще. Ранее сообщалось, что Байден подписал закон о легализации однополых браков, передает RT. Считается, что это решение повлечет за собой тяжелые последствия для американского народа в будущем, пишет телеканал 360.

Американской нации грозит исчезновение из-за закона о легализации однополых браков, который недавно подписал президент США Джо Байден. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне. <…> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Председатель Госдумы отметил, что традиционным американским семьям будет «непросто в империи содома», в которую превратились Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что за последние семь лет количество однополых браков в США возросло в 2,5 раза, а число операций по смене пола за 10 лет стали проводить в 50 раз чаще. Ранее сообщалось, что Байден подписал закон о легализации однополых браков, передает RT. Считается, что это решение повлечет за собой тяжелые последствия для американского народа в будущем, пишет телеканал 360.