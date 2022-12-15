Губернатор Калининграда: жители Германии приезжают зимовать в Россию

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Виды Калининграда , снег, набережная, зима, лед, кафедральный собор, калининград
Жители Калининградской области смогут заработать на аренде жилья, заявил Алиханов Фото:
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Граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — передают слова губернатора РИА Новости.

Он добавил, что у него был разговор с одним из приезжих немцев, который заявил, что прибыл в регион, чтобы переждать зиму. Алиханов отметил, что жители региона смогут хорошо заработать на этом, сдавая в аренду жилье.

Из-за спецоперации на Украине страны Европы ввели против РФ множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. Позже в европейских странах начался крупный энергетический кризис. Экономист Максим Канищев заявил, что цены на ЖКХ в странах Евросоюза зимой вырастут на 10-20%, сообщает Life.

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Граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — передают слова губернатора РИА Новости. Он добавил, что у него был разговор с одним из приезжих немцев, который заявил, что прибыл в регион, чтобы переждать зиму. Алиханов отметил, что жители региона смогут хорошо заработать на этом, сдавая в аренду жилье. Из-за спецоперации на Украине страны Европы ввели против РФ множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. Позже в европейских странах начался крупный энергетический кризис. Экономист Максим Канищев заявил, что цены на ЖКХ в странах Евросоюза зимой вырастут на 10-20%, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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