Губернатор Калининграда: жители Германии приезжают зимовать в Россию

15 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Жители Калининградской области смогут заработать на аренде жилья, заявил Алиханов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — передают слова губернатора РИА Новости. Он добавил, что у него был разговор с одним из приезжих немцев, который заявил, что прибыл в регион, чтобы переждать зиму. Алиханов отметил, что жители региона смогут хорошо заработать на этом, сдавая в аренду жилье. Из-за спецоперации на Украине страны Европы ввели против РФ множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. Позже в европейских странах начался крупный энергетический кризис. Экономист Максим Канищев заявил, что цены на ЖКХ в странах Евросоюза зимой вырастут на 10-20%, сообщает Life .

Граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — передают слова губернатора РИА Новости. Он добавил, что у него был разговор с одним из приезжих немцев, который заявил, что прибыл в регион, чтобы переждать зиму. Алиханов отметил, что жители региона смогут хорошо заработать на этом, сдавая в аренду жилье. Из-за спецоперации на Украине страны Европы ввели против РФ множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. Позже в европейских странах начался крупный энергетический кризис. Экономист Максим Канищев заявил, что цены на ЖКХ в странах Евросоюза зимой вырастут на 10-20%, сообщает Life.