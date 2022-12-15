Зюганов обвинил народ в развале СССР

Зюганов: народ мог предотвратить развал СССР
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что при СССР русский народ был бы «впереди планеты всей» Фото:

Распада СССР можно было избежать, если бы народ активнее отстаивал свои интересы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Можно было вполне [предотвратить распад СССР], и Китай продемонстрировал это…, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей», — заявил глава Коммунистической партии. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что тогда бы не произошло подписания Беловежских соглашений. Согласно им, СССР прекратил свое существование и учредил Содружество Независимых Государств.

Ранее Зюганов призвал депутатов Госдумы закрыть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. По его словам, на месте ЕЦ следовало бы открыть центр патриотической подготовки.

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Распада СССР можно было избежать, если бы народ активнее отстаивал свои интересы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Можно было вполне [предотвратить распад СССР], и Китай продемонстрировал это…, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей», — заявил глава Коммунистической партии. Его слова приводит РИА Новости. Политик отметил, что тогда бы не произошло подписания Беловежских соглашений. Согласно им, СССР прекратил свое существование и учредил Содружество Независимых Государств. Ранее Зюганов призвал депутатов Госдумы закрыть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. По его словам, на месте ЕЦ следовало бы открыть центр патриотической подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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