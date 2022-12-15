Зюганов обвинил народ в развале СССР

Распада СССР можно было избежать, если бы народ активнее отстаивал свои интересы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Можно было вполне [предотвратить распад СССР], и Китай продемонстрировал это…, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей», — заявил глава Коммунистической партии. Его слова приводит РИА Новости.
Политик отметил, что тогда бы не произошло подписания Беловежских соглашений. Согласно им, СССР прекратил свое существование и учредил Содружество Независимых Государств.
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Распада СССР можно было избежать, если бы народ активнее отстаивал свои интересы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Можно было вполне [предотвратить распад СССР], и Китай продемонстрировал это…, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей», — заявил глава Коммунистической партии. Его слова приводит РИА Новости. Политик отметил, что тогда бы не произошло подписания Беловежских соглашений. Согласно им, СССР прекратил свое существование и учредил Содружество Независимых Государств. Ранее Зюганов призвал депутатов Госдумы закрыть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. По его словам, на месте ЕЦ следовало бы открыть центр патриотической подготовки.