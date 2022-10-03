Зюганов посоветовал Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр и Горбачев-фонд

03 октября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Глава КПРФ Геннадий Зюганов вновь выступил с требованием закрыть Ельцин Центр Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скандал с Ельцин Центром Глава КПРФ Геннадий Зюганов вновь обратился к депутатам Государственной думы с требованием закрыть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. Он сказал, что на месте президента РФ Владимира Путина давно открыл бы вместо ЕЦ базу патриотической подготовки. С таким заявлением Зюганов выступил на пленарном заседании Госдумы. «Я бы на месте Путина давно издал указ <…> прихлопнуть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. Создал бы там базу патриотической подготовки и готовили бы достойных ребят. Все эти вопросы давно перезрели», — заявил лидер КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что Зюганов призвал не допустить «расползание ядовитых щупалец» Ельцин Центра. Столичные коммунисты также выходили на акцию протеста к строящемуся зданию филиала ЕЦ в Москве. Агентство также сообщало, что Ельцин Центр долгое время находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. И с каждым днем их число продолжает расти. Кто и почему ненавидит Ельцин Центр — читайте в материале URA.RU.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов вновь обратился к депутатам Государственной думы с требованием закрыть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. Он сказал, что на месте президента РФ Владимира Путина давно открыл бы вместо ЕЦ базу патриотической подготовки. С таким заявлением Зюганов выступил на пленарном заседании Госдумы. «Я бы на месте Путина давно издал указ <…> прихлопнуть Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. Создал бы там базу патриотической подготовки и готовили бы достойных ребят. Все эти вопросы давно перезрели», — заявил лидер КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что Зюганов призвал не допустить «расползание ядовитых щупалец» Ельцин Центра. Столичные коммунисты также выходили на акцию протеста к строящемуся зданию филиала ЕЦ в Москве. Агентство также сообщало, что Ельцин Центр долгое время находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. И с каждым днем их число продолжает расти. Кто и почему ненавидит Ельцин Центр — читайте в материале URA.RU.