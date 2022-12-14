Мария Григорьевна Калугина скончалась на 88 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане умерла бывший директор гимназии №31, заслуженный учитель РФ Мария Калугина. Об этом сообщили в образовательно учреждении.

«На 88 году жизни скончалась заслуженный учитель РФ Мария Григорьевна Калугина. Свою педагогическую деятельность Мария Калугина начала в 1954 году учителем начальных классов в Петухово. Затем Мария Григорьевна больше 30 лет проработала в гимназии № 31. Была заместителем директора по учебно-воспитательной работе, затем директором», — сообщили в гимназии порталу «Область 45».

В коллективе с теплотой вспоминают педсоветы, которые проходили при Марии Григорьевне. На них приходили завучи и учителя из других школ города и области, чтобы получить опыт и знания. Прощание с Марией Григорьевной пройдет 16 декабря в прощальном зале № 1 ЖБИ с 12:00 до 13:00.