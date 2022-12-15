Мишустин назначил ответственного за пенсии и пособия

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.
Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. «Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе. Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.