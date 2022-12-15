Мишустин назначил ответственного за пенсии и пособия

Мишустин назначил главу Фонда пенсионного и социального страхования

15 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. «Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе. Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. «Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе. Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.