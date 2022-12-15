Мишустин назначил ответственного за пенсии и пособия

Мишустин назначил главу Фонда пенсионного и социального страхования
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. «Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе. Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет работать с 1 января 2023 года. Он сформирован из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Летом 2022 года глава ПФР Андрей Кигим был освобожден от должности. Чирков работал в ПФР с 2001 года на различных должностях. С июля был врио ФПСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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