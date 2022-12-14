В ХМАО мэрия запретила в ресторанах играть песни исполнителей, критикующих СВО

15 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Мэрия Урая запретила включать слушать исполнителей, критикующих СВО Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО. Копия документа есть в распоряжении редакции. «В учреждениях социальной инфраструктуры не допускается использование музыкальных композиций авторов и исполнителей, выступивших против специальной военной операции», — сказано в документе. Такое решение было принято администрацией после жалоб на то, что в одном из ресторанов города на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрей Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. В администрации добавили, что организовали встречу с владельцами общепита и с организаторами мероприятий, которые работают в частном порядке. С ними провели беседу на тему «о недопустимости использования запрещенного контента на мероприятиях». В администрации города URA.RU рассказали, что в отношении заведений будут принимать меры в соответствии с административным и уголовным кодексом. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.

Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО. Копия документа есть в распоряжении редакции. «В учреждениях социальной инфраструктуры не допускается использование музыкальных композиций авторов и исполнителей, выступивших против специальной военной операции», — сказано в документе. Такое решение было принято администрацией после жалоб на то, что в одном из ресторанов города на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрей Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. В администрации добавили, что организовали встречу с владельцами общепита и с организаторами мероприятий, которые работают в частном порядке. С ними провели беседу на тему «о недопустимости использования запрещенного контента на мероприятиях». В администрации города URA.RU рассказали, что в отношении заведений будут принимать меры в соответствии с административным и уголовным кодексом. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.