14 декабря 2022

В ХМАО мэрия запретила в ресторанах играть песни исполнителей, критикующих СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Мэрия Урая запретила включать слушать исполнителей, критикующих СВО Фото:

Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО. Копия документа есть в распоряжении редакции.

«В учреждениях социальной инфраструктуры не допускается использование музыкальных композиций авторов и исполнителей, выступивших против специальной военной операции», — сказано в документе. Такое решение было принято администрацией после жалоб на то, что в одном из ресторанов города на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрей Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

В администрации добавили, что организовали встречу с владельцами общепита и с организаторами мероприятий, которые работают в частном порядке. С ними провели беседу на тему «о недопустимости использования запрещенного контента на мероприятиях». В администрации города URA.RU рассказали, что в отношении заведений будут принимать меры в соответствии с административным и уголовным кодексом.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.

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Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО. Копия документа есть в распоряжении редакции. «В учреждениях социальной инфраструктуры не допускается использование музыкальных композиций авторов и исполнителей, выступивших против специальной военной операции», — сказано в документе. Такое решение было принято администрацией после жалоб на то, что в одном из ресторанов города на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрей Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. В администрации добавили, что организовали встречу с владельцами общепита и с организаторами мероприятий, которые работают в частном порядке. С ними провели беседу на тему «о недопустимости использования запрещенного контента на мероприятиях». В администрации города URA.RU рассказали, что в отношении заведений будут принимать меры в соответствии с административным и уголовным кодексом. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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