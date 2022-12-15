The Guardian: военные США нервничают из-за планов Украины на Крым

Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian.
«Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании. Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия.
Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России. Глава МИД РФ Сергей Лавров также усомнился, что Украине удастся осуществить свой план по полуострову.
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Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian. «Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании. Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия. Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России. Глава МИД РФ Сергей Лавров также усомнился, что Украине удастся осуществить свой план по полуострову.