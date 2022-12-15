The Guardian: военные США нервничают из-за планов Украины на Крым

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Разговоры о том, что ВС РФ будут выведены из Крыма, сильно нервируют военных США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian.

«Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании. Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия.

Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России. Глава МИД РФ Сергей Лавров также усомнился, что Украине удастся осуществить свой план по полуострову.

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Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian. «Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании. Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия. Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России. Глава МИД РФ Сергей Лавров также усомнился, что Украине удастся осуществить свой план по полуострову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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