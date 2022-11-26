Лавров предостерег Зеленского от неудачи

Лавров: планы Зеленского забрать территории назад постигнет неудача

26 ноября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уточнил, что Украину постигнет неудача в ходе СВО и разрушение общего с РФ прошлого к хорошему не приведет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украину и лично президента страны Владимира Зеленского постигнет неудача в ходе конфликта с Россией. Об этом он рассказал в ходе интервью для фильма «Нацизм под следствием», Москва. «Озвучивая линию, которая проводилась тогда „гибридно“, а сейчас — на поле боя, Зеленский заявляет, что они „победят в этой войне и заберут все свои земли“, включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — пояснил Лавров, отвечая на вопрос об уничтожении общего исторического прошлого украинской стороной. Интервью опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ. Ранее министр заявил, что народ Украины необходимо «освободить от нацистского правления». Лавров уточнил, что украинцы заслуживают жить в мире и согласии.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украину и лично президента страны Владимира Зеленского постигнет неудача в ходе конфликта с Россией. Об этом он рассказал в ходе интервью для фильма «Нацизм под следствием», Москва. «Озвучивая линию, которая проводилась тогда „гибридно“, а сейчас — на поле боя, Зеленский заявляет, что они „победят в этой войне и заберут все свои земли“, включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — пояснил Лавров, отвечая на вопрос об уничтожении общего исторического прошлого украинской стороной. Интервью опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ. Ранее министр заявил, что народ Украины необходимо «освободить от нацистского правления». Лавров уточнил, что украинцы заслуживают жить в мире и согласии.