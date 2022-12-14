14 декабря 2022

Тюменские дети рискуют остаться без жаропонижающих средств

© Служба новостей «URA.RU»
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Из аптек исчез жаропонижающий препарат «Ибупрофен» Фото:

Из тюменских аптек исчез детский жаропонижающий препарат «Ибупрофен» в форме свечей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников, близких к здравоохранению. По их словам, нехватка препарата стала острее ощущаться сейчас, в пик ОРВИ и гриппа.

«Не можем на приеме назначать свечи „Ибупрофен“ и „Нурофен“. Их нет в аптеках. И если детям постарше можно заменить препарат на суспензию или таблетки, то детям до полугода кроме свечей ничего предложить и нельзя. Назначаем аналоги», — рассказал врач-педиатр поликлиники № 4 города Тюмени.

Корреспондент URA.RU связался с несколькими аптеками города. В аптеке «Линия здоровья» нам сообщили, что свечей нет уже длительное время: «И „Нурофена“, и „Ибупрофена“ в суппозиториях нет, и уже давно. Поставщики перестали завозить. „Нурофена“ и в суспензии давно нет», — рассказал фармацевт. В аптечном пункте «Панацея» также подтвердили информацию об отсутствии жаропонижающих свечей.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU уже заявляло о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так, врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. Также из-за отсутствия препарата «Тамифлю» тюменские врачи вынуждены искать альтернативы среди лекарств при лечении гриппа и ОРВИ.

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Из тюменских аптек исчез детский жаропонижающий препарат «Ибупрофен» в форме свечей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников, близких к здравоохранению. По их словам, нехватка препарата стала острее ощущаться сейчас, в пик ОРВИ и гриппа. «Не можем на приеме назначать свечи „Ибупрофен“ и „Нурофен“. Их нет в аптеках. И если детям постарше можно заменить препарат на суспензию или таблетки, то детям до полугода кроме свечей ничего предложить и нельзя. Назначаем аналоги», — рассказал врач-педиатр поликлиники № 4 города Тюмени. Корреспондент URA.RU связался с несколькими аптеками города. В аптеке «Линия здоровья» нам сообщили, что свечей нет уже длительное время: «И „Нурофена“, и „Ибупрофена“ в суппозиториях нет, и уже давно. Поставщики перестали завозить. „Нурофена“ и в суспензии давно нет», — рассказал фармацевт. В аптечном пункте «Панацея» также подтвердили информацию об отсутствии жаропонижающих свечей. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU уже заявляло о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так, врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. Также из-за отсутствия препарата «Тамифлю» тюменские врачи вынуждены искать альтернативы среди лекарств при лечении гриппа и ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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