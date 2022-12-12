Врачи Тюмени вынуждены искать альтернативы при лечении гриппа

Перебои в поставках лекарств наблюдались и ранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские врачи вынуждены искать альтернативы среди лекарств при лечении гриппа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к здравоохранению. По его словам, взамен препаратам иностранного производства пациентам назначается российский аналог.

«Сейчас пик заболеваемости гриппом. Как правило, в прошлые годы чаще всего назначали препарат „Тамифлю“ — противовирусное средство. В этом году в аптеках с ним проблемы, поэтому выписываем аналог — „Номидес“. Лечим им», — сообщает собеседник агентства.

«Тамифлю» — противовирусное средство, выпускаемое в Швейцарии. «Номидес» — его российский аналог. Оба препарата имеют одинаковое действующее вещество — осельтамивира фосфат.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о симптомах при гриппе. Врачи выделяют резкое повышение температуры до 39-40 градусов, а затем ее снижение — до 37 градусов. Кроме того, агентство уже заявляло о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так, врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. А из аптек исчезло жаропонижающее для детей — «Нурофен».