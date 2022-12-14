Тюменцы увидели мужчину с обнаженным торсом, сидящим на морозе напротив областной прокуратуры. Видео разлетелось по социальным сетям.
«Судя по всему, человек с инвалидностью и уже со сдавшими нервами… Какой-то справедливости пытается добиться», — пишут комментаторы под видео.
Героем видео оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь от властей и голодает. Об этом ранее он делился с URA.RU. Мужчина ответил на звонок журналиста агентства и подтвердил свою причастность. На данный момент он находится в прокуратуре Тюменской области.
Агентство связалось с областной прокуратурой. В пресс-службе комментировать ситуацию отказались.
Ранее URA.RU сообщало об инвалиде, который долгое время конфликтует с прокуратурой. По словам мужчины, он не может добиться от социальных служб условий для жизни.
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Тюменцы увидели мужчину с обнаженным торсом, сидящим на морозе напротив областной прокуратуры. Видео разлетелось по социальным сетям. «Судя по всему, человек с инвалидностью и уже со сдавшими нервами… Какой-то справедливости пытается добиться», — пишут комментаторы под видео. Героем видео оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь от властей и голодает. Об этом ранее он делился с URA.RU. Мужчина ответил на звонок журналиста агентства и подтвердил свою причастность. На данный момент он находится в прокуратуре Тюменской области. Агентство связалось с областной прокуратурой. В пресс-службе комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU сообщало об инвалиде, который долгое время конфликтует с прокуратурой. По словам мужчины, он не может добиться от социальных служб условий для жизни.