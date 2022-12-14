14 декабря 2022

В Тюмени обнаженный инвалид устроил пикет у здания прокуратуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
В Тюмени заметили обнаженного мужчину возле здания областной прокуратуры Фото:

Тюменцы увидели мужчину с обнаженным торсом, сидящим на морозе напротив областной прокуратуры. Видео разлетелось по социальным сетям.

«Судя по всему, человек с инвалидностью и уже со сдавшими нервами… Какой-то справедливости пытается добиться», — пишут комментаторы под видео.

Героем видео оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь от властей и голодает. Об этом ранее он делился с URA.RU. Мужчина ответил на звонок журналиста агентства и подтвердил свою причастность. На данный момент он находится в прокуратуре Тюменской области.

Агентство связалось с областной прокуратурой. В пресс-службе комментировать ситуацию отказались.

Ранее URA.RU сообщало об инвалиде, который долгое время конфликтует с прокуратурой. По словам мужчины, он не может добиться от социальных служб условий для жизни.

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Тюменцы увидели мужчину с обнаженным торсом, сидящим на морозе напротив областной прокуратуры. Видео разлетелось по социальным сетям. «Судя по всему, человек с инвалидностью и уже со сдавшими нервами… Какой-то справедливости пытается добиться», — пишут комментаторы под видео. Героем видео оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь от властей и голодает. Об этом ранее он делился с URA.RU. Мужчина ответил на звонок журналиста агентства и подтвердил свою причастность. На данный момент он находится в прокуратуре Тюменской области. Агентство связалось с областной прокуратурой. В пресс-службе комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU сообщало об инвалиде, который долгое время конфликтует с прокуратурой. По словам мужчины, он не может добиться от социальных служб условий для жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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