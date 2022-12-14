В свердловской школе следом за директором увольняются 40 учителей

15 декабря 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Арамильские учителя массово увольняются в поддержку директора школы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) порядка 40 учителей детско-юношеской спортивной школы «Дельфин» пишут заявление на увольнение в поддержку директора Елены Редькиной. Ее, по словам педагогов, отстраняет от работы администрация города. Об этом URA.RU рассказали в образовательном учреждении. «В администрации Арамиля попросили покинуть свою должность директора ДЮСШ „Дельфин“ Елену Редькину. В нашей школе 70 сотрудников, порядка 40 из которых готовы ее поддержать и уволиться совместно. Мы считаем, что ее отстраняют от работы из-за увольнения тренера по вольной борьбе Павла Колмогорова, который преследовал корыстные цели и нелегально зарабатывал на детях, ведя за нос родителей детишек», — поделились с корреспондентом агентства ДЮСШ «Дельфин». По словам самой Редькиной, запись ее разговора с главой города сохранилась. «В „Дельфине“ отличный тренерский и административный состав. Учреждение существует на собственно заработанные деньги. Я считаю себя сильным руководителем», — дополнила она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Сотрудники школы совместно с неравнодушными родителями юных спортсменов отправятся на прием к главе Арамиля Марине Мишариной. Мэр свердловского города Марина Мишарина в беседе с корреспондентом URA.RU отметила, что официального акта об увольнении директора ДЮСШ «Дельфин» Елены Редькиной не было. С коллективным решением сотрудников спортивной школы в мэрии не ознакомлены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арамиле (Свердловская область) порядка 40 учителей детско-юношеской спортивной школы «Дельфин» пишут заявление на увольнение в поддержку директора Елены Редькиной. Ее, по словам педагогов, отстраняет от работы администрация города. Об этом URA.RU рассказали в образовательном учреждении. «В администрации Арамиля попросили покинуть свою должность директора ДЮСШ „Дельфин“ Елену Редькину. В нашей школе 70 сотрудников, порядка 40 из которых готовы ее поддержать и уволиться совместно. Мы считаем, что ее отстраняют от работы из-за увольнения тренера по вольной борьбе Павла Колмогорова, который преследовал корыстные цели и нелегально зарабатывал на детях, ведя за нос родителей детишек», — поделились с корреспондентом агентства ДЮСШ «Дельфин». По словам самой Редькиной, запись ее разговора с главой города сохранилась. «В „Дельфине“ отличный тренерский и административный состав. Учреждение существует на собственно заработанные деньги. Я считаю себя сильным руководителем», — дополнила она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Сотрудники школы совместно с неравнодушными родителями юных спортсменов отправятся на прием к главе Арамиля Марине Мишариной. Мэр свердловского города Марина Мишарина в беседе с корреспондентом URA.RU отметила, что официального акта об увольнении директора ДЮСШ «Дельфин» Елены Редькиной не было. С коллективным решением сотрудников спортивной школы в мэрии не ознакомлены.