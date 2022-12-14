Детский омбудсмен ХМАО взяла на контроль секс-скандал в школе

Школьный секс-скандал взяла на контроль детский омбудсмен ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уполномоченный по правам детей ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль школьный секс-скандал с участием пятиклассников в Нижневартовске. Низамова сообщила корреспонденту URA.RU, что ожидает ответ уполномоченных органов, так как не получала обращений по поводу инцидента.

«Сегодня у меня нет подтверждающих ситуацию фактов: ни обращений родителей, ни обращений общественных организаций, действующих в интересах семьи и детей, ни мониторинга соцсетей. Поэтому я направила ряд официальных запросов, в том числе депутату, который огласил эту информацию, в органы внутренних дел и в Следственный комитет, поскольку они занимаются данной категорией дел, а также в администрацию муниципального образования», — прокомментировала ситуацию Низамова.

По словам омбудсмена, из-за возраста детей невозможно привлечь к какой-либо ответственности, а родители могут не обращаться к уполномоченным, чтобы защитить интересы ребенка. «У родителей есть конституционное право отказаться от комментариев в этой ситуации. Поэтому проблему должны поднимать уполномоченные лица, которые занимаются организацией жизни детей и их воспитанием. Если речь идет о школьном инциденте, соответственно, это должная быть образовательная организация и контролирующие ее органы», — подчеркнула Низамова.

Ранее URA.RU писало о том, как наказали директора школы, ученики которой оказались замешаны в секс-скандале. По данным департамента образования, руководитель образовательного учреждения получил выговор.