14 декабря 2022

Детский омбудсмен ХМАО взяла на контроль секс-скандал в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Школьный секс-скандал взяла на контроль детский омбудсмен ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам детей ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль школьный секс-скандал с участием пятиклассников в Нижневартовске. Низамова сообщила корреспонденту URA.RU, что ожидает ответ уполномоченных органов, так как не получала обращений по поводу инцидента.

«Сегодня у меня нет подтверждающих ситуацию фактов: ни обращений родителей, ни обращений общественных организаций, действующих в интересах семьи и детей, ни мониторинга соцсетей. Поэтому я направила ряд официальных запросов, в том числе депутату, который огласил эту информацию, в органы внутренних дел и в Следственный комитет, поскольку они занимаются данной категорией дел, а также в администрацию муниципального образования», — прокомментировала ситуацию Низамова.

По словам омбудсмена, из-за возраста детей невозможно привлечь к какой-либо ответственности, а родители могут не обращаться к уполномоченным, чтобы защитить интересы ребенка. «У родителей есть конституционное право отказаться от комментариев в этой ситуации. Поэтому проблему должны поднимать уполномоченные лица, которые занимаются организацией жизни детей и их воспитанием. Если речь идет о школьном инциденте, соответственно, это должная быть образовательная организация и контролирующие ее органы», — подчеркнула Низамова.

Ранее URA.RU писало о том, как наказали директора школы, ученики которой оказались замешаны в секс-скандале. По данным департамента образования, руководитель образовательного учреждения получил выговор.

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Уполномоченный по правам детей ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль школьный секс-скандал с участием пятиклассников в Нижневартовске. Низамова сообщила корреспонденту URA.RU, что ожидает ответ уполномоченных органов, так как не получала обращений по поводу инцидента. «Сегодня у меня нет подтверждающих ситуацию фактов: ни обращений родителей, ни обращений общественных организаций, действующих в интересах семьи и детей, ни мониторинга соцсетей. Поэтому я направила ряд официальных запросов, в том числе депутату, который огласил эту информацию, в органы внутренних дел и в Следственный комитет, поскольку они занимаются данной категорией дел, а также в администрацию муниципального образования», — прокомментировала ситуацию Низамова. По словам омбудсмена, из-за возраста детей невозможно привлечь к какой-либо ответственности, а родители могут не обращаться к уполномоченным, чтобы защитить интересы ребенка. «У родителей есть конституционное право отказаться от комментариев в этой ситуации. Поэтому проблему должны поднимать уполномоченные лица, которые занимаются организацией жизни детей и их воспитанием. Если речь идет о школьном инциденте, соответственно, это должная быть образовательная организация и контролирующие ее органы», — подчеркнула Низамова. Ранее URA.RU писало о том, как наказали директора школы, ученики которой оказались замешаны в секс-скандале. По данным департамента образования, руководитель образовательного учреждения получил выговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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