В Нижневартовске директор школы, в которой вскрылся секс-скандал, отделался выговором

В Нижневартовске (ХМАО) директор школы, в которой депутат городской думы Дмитрий Гришин вскрыл секс-скандал с участием пятиклассников, получил дисциплинарное взыскание. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что он получил выговор.
«По данным департамента образования, проведена проверка инцидента. По ее результатам директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — прокомментировали в пресс-службе.
Директор департамента образования Нижневартовска Светлана Князева сообщила, что к ним обратилась мама пострадавшего мальчика. «Мама [школьника] сообщила о факте существования группы в мессенджере, где ученики размещают информацию интимного характера. Директором школы не были сообщены эти факты. Когда депаратмент образования узнал о данном факте и провел проверку, были наказаны виновные лица», — уточнила Князева.
Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Нижневартовска опровергли обвинения депутата Гришина в сокрытии секс-скандала с участием пятиклассников. По словам вице-мэра Николая Лукаша, о наличии видеозаписи с девиантным поведением учеников в администрации было известно, а необходимые меры были приняты.
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