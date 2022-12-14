Глава Перми задумался о возрождении муниципальной милиции

15 декабря 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин считает, что «муниципальная милиция» поможет в охране общественного порядка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми охрану общественного порядка хотят доверить муниципальному предприятию. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил глава города Алексей Демкин. Создать «муниципальную милицию» главу города вдохновил опыт Уфы, где действует МКУ «Центр общественной безопасности». «Заинтересовал опыт Уфы, где сейчас работает МКУ „Центр общественной безопасности“. Сейчас мы прорабатываем вопрос создания аналогичного учреждения в Перми. По сути, это „муниципальная милиция“, которая не подменяет работу ведомств системы профилактики правонарушений, а дополняет ее, и позволит нам активно влиять на состояние правопорядка и криминогенной обстановки в городе», — пояснил Демкин. По словам градоначальника, новая структура может принимать участие в охране общественного порядка при проведении в Перми массовых мероприятий, вести патрулирование улиц, следить за соблюдением правил благоустройства. Демкин также предложил горожанам высказать свое мнение по поводу данной инициативы.

В Перми охрану общественного порядка хотят доверить муниципальному предприятию. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил глава города Алексей Демкин. Создать «муниципальную милицию» главу города вдохновил опыт Уфы, где действует МКУ «Центр общественной безопасности». «Заинтересовал опыт Уфы, где сейчас работает МКУ „Центр общественной безопасности“. Сейчас мы прорабатываем вопрос создания аналогичного учреждения в Перми. По сути, это „муниципальная милиция“, которая не подменяет работу ведомств системы профилактики правонарушений, а дополняет ее, и позволит нам активно влиять на состояние правопорядка и криминогенной обстановки в городе», — пояснил Демкин. По словам градоначальника, новая структура может принимать участие в охране общественного порядка при проведении в Перми массовых мероприятий, вести патрулирование улиц, следить за соблюдением правил благоустройства. Демкин также предложил горожанам высказать свое мнение по поводу данной инициативы.