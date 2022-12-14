На стратегическом оборонном заводе в Екатеринбурге сменился директор

Новым генеральным директором екатеринбургского «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») назначен Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. Источники URA.RU еще в ноябре анонсировали назначение Изюмова.
«Михаил Изюмов более 15 лет работает на руководящих должностях. Кандидат технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. При подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску», — рассказали в пресс-службе «НПО автоматики».
Прежний директор Андрей Мисюра возглавлял предприятие с 2016 года. Как уточнили в «НПО автоматики», теперь уже бывший топ-менеджер перейдет на новое место работы. Под руководством Мисюры завод начал осваивать новые рынки и создавать «высокотехнологичную продукцию не только для ракетно-космической отрасли».
«НПО автоматики» имени академика Семихатова было основано в 1941 году в Свердловске. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении систем управления и аппаратуры для ракетно-космической техники. В настоящее время «НПО автоматики» входит в госкорпорацию «Роскосмос». В октябре предприятие посетил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Обсуждалось, что именно после того визита встал вопрос об отставке Мисюры.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
Новым генеральным директором екатеринбургского «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») назначен Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. Источники URA.RU еще в ноябре анонсировали назначение Изюмова. «Михаил Изюмов более 15 лет работает на руководящих должностях. Кандидат технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. При подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску», — рассказали в пресс-службе «НПО автоматики». Прежний директор Андрей Мисюра возглавлял предприятие с 2016 года. Как уточнили в «НПО автоматики», теперь уже бывший топ-менеджер перейдет на новое место работы. Под руководством Мисюры завод начал осваивать новые рынки и создавать «высокотехнологичную продукцию не только для ракетно-космической отрасли». «НПО автоматики» имени академика Семихатова было основано в 1941 году в Свердловске. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении систем управления и аппаратуры для ракетно-космической техники. В настоящее время «НПО автоматики» входит в госкорпорацию «Роскосмос». В октябре предприятие посетил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Обсуждалось, что именно после того визита встал вопрос об отставке Мисюры.