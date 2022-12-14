На стратегическом оборонном заводе в Екатеринбурге сменился директор

«НПО автоматики имени Семихатова» возглавил Михаил Изюмов

15 декабря 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

На «НПО автоматики» назначен новый гендиректор Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым генеральным директором екатеринбургского «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») назначен Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. Источники URA.RU еще в ноябре анонсировали назначение Изюмова. «Михаил Изюмов более 15 лет работает на руководящих должностях. Кандидат технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. При подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску», — рассказали в пресс-службе «НПО автоматики». Прежний директор Андрей Мисюра возглавлял предприятие с 2016 года. Как уточнили в «НПО автоматики», теперь уже бывший топ-менеджер перейдет на новое место работы. Под руководством Мисюры завод начал осваивать новые рынки и создавать «высокотехнологичную продукцию не только для ракетно-космической отрасли». «НПО автоматики» имени академика Семихатова было основано в 1941 году в Свердловске. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении систем управления и аппаратуры для ракетно-космической техники. В настоящее время «НПО автоматики» входит в госкорпорацию «Роскосмос». В октябре предприятие посетил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Обсуждалось, что именно после того визита встал вопрос об отставке Мисюры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым генеральным директором екатеринбургского «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») назначен Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. Источники URA.RU еще в ноябре анонсировали назначение Изюмова. «Михаил Изюмов более 15 лет работает на руководящих должностях. Кандидат технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. При подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску», — рассказали в пресс-службе «НПО автоматики». Прежний директор Андрей Мисюра возглавлял предприятие с 2016 года. Как уточнили в «НПО автоматики», теперь уже бывший топ-менеджер перейдет на новое место работы. Под руководством Мисюры завод начал осваивать новые рынки и создавать «высокотехнологичную продукцию не только для ракетно-космической отрасли». «НПО автоматики» имени академика Семихатова было основано в 1941 году в Свердловске. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении систем управления и аппаратуры для ракетно-космической техники. В настоящее время «НПО автоматики» входит в госкорпорацию «Роскосмос». В октябре предприятие посетил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Обсуждалось, что именно после того визита встал вопрос об отставке Мисюры.