14 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО допустил возвращение масочного режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, маска, охранник, масочный режим
Обязательный масочный режим может вернуться в ХМАО Фото:

Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение обязательного масочного режима на территории округа. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что если информационная кампания по профилактике гриппа и ОРВИ не сработает, а рост заболеваемости продолжится, то меры безопасности придется усилить.

«Перспективы предопределены успешностью коммуникационной кампании по профилактике. Если она не сработает и будет зафиксирован дальнейший рост заболеваемости ОРВИ, то мы не исключаем возвращение обязательного масочного режима», — прокомментировала Кудрявцева.

По словам Кудрявцевой, эпидемиологическая обстановка осложняется тем, что к циркулирующим в Югре штаммам ОРВИ и гриппа, в том числе свиного А (H1N1), добавился COVID-19. «Мы оказались в такой ситуации, что грипп к нам пришел, а ковид так до конца и не ушел. В результате пациент может заболеть сразу и тем, и другим, что вызывает сложности при лечении так называемой сочетанной инфекции из-за применения препаратов противоположного спектра действия», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало о появлении в Сургуте нового вируса, вызывающего пневмонию. О выявлении метапневмовируса сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов.

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Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение обязательного масочного режима на территории округа. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что если информационная кампания по профилактике гриппа и ОРВИ не сработает, а рост заболеваемости продолжится, то меры безопасности придется усилить. «Перспективы предопределены успешностью коммуникационной кампании по профилактике. Если она не сработает и будет зафиксирован дальнейший рост заболеваемости ОРВИ, то мы не исключаем возвращение обязательного масочного режима», — прокомментировала Кудрявцева. По словам Кудрявцевой, эпидемиологическая обстановка осложняется тем, что к циркулирующим в Югре штаммам ОРВИ и гриппа, в том числе свиного А (H1N1), добавился COVID-19. «Мы оказались в такой ситуации, что грипп к нам пришел, а ковид так до конца и не ушел. В результате пациент может заболеть сразу и тем, и другим, что вызывает сложности при лечении так называемой сочетанной инфекции из-за применения препаратов противоположного спектра действия», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о появлении в Сургуте нового вируса, вызывающего пневмонию. О выявлении метапневмовируса сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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