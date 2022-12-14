Роспотребнадзор ХМАО допустил возвращение масочного режима

Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение обязательного масочного режима на территории округа. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что если информационная кампания по профилактике гриппа и ОРВИ не сработает, а рост заболеваемости продолжится, то меры безопасности придется усилить.
«Перспективы предопределены успешностью коммуникационной кампании по профилактике. Если она не сработает и будет зафиксирован дальнейший рост заболеваемости ОРВИ, то мы не исключаем возвращение обязательного масочного режима», — прокомментировала Кудрявцева.
По словам Кудрявцевой, эпидемиологическая обстановка осложняется тем, что к циркулирующим в Югре штаммам ОРВИ и гриппа, в том числе свиного А (H1N1), добавился COVID-19. «Мы оказались в такой ситуации, что грипп к нам пришел, а ковид так до конца и не ушел. В результате пациент может заболеть сразу и тем, и другим, что вызывает сложности при лечении так называемой сочетанной инфекции из-за применения препаратов противоположного спектра действия», — добавила Кудрявцева.
Ранее URA.RU писало о появлении в Сургуте нового вируса, вызывающего пневмонию. О выявлении метапневмовируса сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов.
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