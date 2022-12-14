Курганскому осужденному заплатили 160 тысяч на принудительных работах

Курганские осужденные раскрыли уровень доходов на принудительных работах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области, отбывающий наказание в виде принудительных работ, зарабатывает от 120 до 160 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали сотрудники исправительного центра при курганской ИК-1 ФСИН корреспонденту URA.RU.

«Один из осужденных получил за работу на Курганском арматурном заводе 160 тысяч рублей», — привели пример дохода осужденного сотрудники ФСИН. Мужчина работает посменно по 12 часов на заводе на станке с ЧПУ (числовым программным управлением).

Средняя заработная плата осужденных за 9 месяцев 2022 года составила 53 тысячи рублей. Как признаются сами отбывающие наказание, деньги хорошие, зачастую доход больше, чем был у них до принудительных работ. Многие работают на крупных местных предприятиях: «Курганстальмост», Курганский арматурный завод и других.

Из своих доходов осужденные платят коммунальные услуги, покупают себе продукты и одежду, остальное переводят родным. Большинство из них планирует остаться на текущей работе после отбытия наказания.

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