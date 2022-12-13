В Счетной палате спрогнозировали спад ВВП в России в 2023 году

Аудитор Счетной палаты Зайцев: ВВП России в 2023 году снизится на 1%

14 декабря 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

ВВП в 2023 году снизится на 1% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Внутренний валовый продукт (ВВП) в 2023 году снизится на 1% если не будет «стрессовых» ситуаций. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», — цитируют Дмитрия Зайцева «Ведомости». Аудитор Счетной палаты отметил, что предсказать «стрессовые» ситуации невозможно, так как они будут носить не экономический характер. При этом, согласно данным Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Однако опыт работы правительства РФ с последствиями антироссийских санкций позволит стране пережить 2023 год без экономических шоков и потрясений.

Внутренний валовый продукт (ВВП) в 2023 году снизится на 1% если не будет «стрессовых» ситуаций. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», — цитируют Дмитрия Зайцева «Ведомости». Аудитор Счетной палаты отметил, что предсказать «стрессовые» ситуации невозможно, так как они будут носить не экономический характер. При этом, согласно данным Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Однако опыт работы правительства РФ с последствиями антироссийских санкций позволит стране пережить 2023 год без экономических шоков и потрясений.