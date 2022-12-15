Путин: Евросоюз позволяет вытирать об себя ноги

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз затаил обиду на США, считает Владимир Путин Фото:

Евросоюз позволяет своему партнеру — США — вытирать об себя ноги. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, власти ЕС признают, что политика США ведет к деиндустриализации Европы. Путин заявил, что Евросоюз пытается предъявить Вашингтону «счета и в их словах звучит обида». «В связи с этим хочется спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов это их личное дело», — сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что США пытаются подчинить Евросоюз с помощью НАТО. Издание отмечало, что альянс ослабляет Евросоюз. По мнению официального представителя МИД РФ, Евросоюз боится признаться в зависимости от США, передает телеканал 360.

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Евросоюз позволяет своему партнеру — США — вытирать об себя ноги. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. По его словам, власти ЕС признают, что политика США ведет к деиндустриализации Европы. Путин заявил, что Евросоюз пытается предъявить Вашингтону «счета и в их словах звучит обида». «В связи с этим хочется спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов это их личное дело», — сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее китайская газета Global Times сообщила, что США пытаются подчинить Евросоюз с помощью НАТО. Издание отмечало, что альянс ослабляет Евросоюз. По мнению официального представителя МИД РФ, Евросоюз боится признаться в зависимости от США, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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