Global Times: США используют НАТО, чтобы подчинить Евросоюз

НАТО ставит под вопрос сотрудничество ЕС с Китаем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО является инструментом США по ослаблению Евросоюза. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«НАТО теперь, по сути, выступает за США, а не за Европу. Как инструмент США, НАТО фактически ослабляет ЕС. Давно ставшая обузой для развития ЕС, организация теперь играет деструктивную роль в российско-украинском конфликте и политическом ландшафте Европы», — пишет Global Times.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Западу нужно быть осторожнее, чтобы не стать зависимым от Китая, как это было с Россией в вопросе поставок энергоносителей. Разрыв взаимоотношений между Западом и Китаем является «членовредительством» для Европы, отмечает издание. Global Times пишет, что Европе нужно более трезво оценивать отношения с Китаем, чтобы не стать пешкой США.

Ранее китайские СМИ сообщили, что США хотят нажиться на энергетическом кризисе в Евросоюзе, чтобы извлечь максимальную выгоду. США продают энергоносители по завышенным ценам и переманивают европейские компании, писало официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». При этом Китай согласен с позицией Евросоюза по ситуации на Украине.