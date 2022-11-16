Депутат Тюменской облдумы назвал новый срок сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске

Депутат Тюменской облдумы Гальченко: сдачу больницы в Нижневартовске перенесли на март 2023 года

16 ноября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Депутат Тюменской областной думы Олег Гальченко заявил, что больницу в Нижневартовске сдадут в марте 2023 года Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Олег Гальченко назвал новый срок сдачи главного долгостроя в Нижневартовске (ХМАО) — больницы на 1100 коек. Гальченко опубликовал пост на личной странице в соцсети «ВКонтакте», что на заседании проектного комитета ХМАО ввод в эксплуатацию больницы запланирован на март 2023 года. «Принял участие в заседании проектного комитета ХМАО-Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой. На заседании рассматривался вопрос об очередном переносе введения в эксплуатацию Центральной окружной больницы на 1100 коек в г. Нижневартовске, которая строится по программе „Сотрудничество“. В этот раз срок перенесли на март 2023 года», — написал Гальченко. Депутат добавил, что на заседании комитета обсуждалась также закупка оборудования. «Эти расходы еще не утверждены бюджетом Тюменской области. Так что не исключено, что перерезание ленточки в очередной раз перенесут на неопределенный срок», — добавил Гальченко. Журналист URA.RU направил запрос в департамент общественных и внешних связей ХМАО с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации материала ответа не получил. Ранее URA.RU писало о прогнозе властей Тюменской области сдать долгострой в апреле—мае 2023 года. Об этом на заседании профильного думского комитета по бюджету заявил вице-губернатор Сергей Шустов.

Депутат Тюменской областной думы Олег Гальченко назвал новый срок сдачи главного долгостроя в Нижневартовске (ХМАО) — больницы на 1100 коек. Гальченко опубликовал пост на личной странице в соцсети «ВКонтакте», что на заседании проектного комитета ХМАО ввод в эксплуатацию больницы запланирован на март 2023 года. «Принял участие в заседании проектного комитета ХМАО-Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой. На заседании рассматривался вопрос об очередном переносе введения в эксплуатацию Центральной окружной больницы на 1100 коек в г. Нижневартовске, которая строится по программе „Сотрудничество“. В этот раз срок перенесли на март 2023 года», — написал Гальченко. Депутат добавил, что на заседании комитета обсуждалась также закупка оборудования. «Эти расходы еще не утверждены бюджетом Тюменской области. Так что не исключено, что перерезание ленточки в очередной раз перенесут на неопределенный срок», — добавил Гальченко. Журналист URA.RU направил запрос в департамент общественных и внешних связей ХМАО с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации материала ответа не получил. Ранее URA.RU писало о прогнозе властей Тюменской области сдать долгострой в апреле—мае 2023 года. Об этом на заседании профильного думского комитета по бюджету заявил вице-губернатор Сергей Шустов.