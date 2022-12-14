ОНФ оспаривает признание аварийными домов, которые не могут расселить власти Нижневартовска

15 декабря 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Снос старого квартала в центре Нижневартовска затянулся на три года Фото: Елена Антипина © URA.RU «Общероссийский народный фронт» в ХМАО обратился в прокуратуру и Следственный комитет с целью оспорить признание аварийными домов в квартале «Прибрежный-3», которые власти Нижневартовска не могут расселить более трех лет. Представитель ОНФ Владимир Зиновьев рассказал корреспонденту URA.RU, что процедура, по его мнению, была проведена незаконно. «Сама процедура была проведена с нарушениями — граждане не обращались в администрацию с просьбой признать дома в квартале „Прибрежный-3“ аварийными, не было проведено обследование. Люди узнали о том, что их жилье признано аварийным, когда попытались провести с ним регистрационные действия, а оказалось, что жилье под обременением. Мы хотим обратить внимание контрольно-надзорных органов на нарушения и направили обращения в прокуратуру и Следственный комитет», — сообщил Зиновьев. Собственникам квартир в двухэтажных домах предложили переехать из центра с удобной инфраструктурой на окраину города с доплатой. Часть жильцов (муниципальные арендаторы — прим. URA.RU) согласилась и покинула дома, забрав с собой батареи и стеклопакеты. В трех двухэтажках сейчас проживают восемь семей, которые судятся с администрацией Нижневартовска, — собственники квартир не согласны с низкой, по их мнению, оценкой домов. «Квартиры упали в цене после признания домов аварийными, но посмотрите на их качество — экскаватор неделю не мог снести двухэтажку. Это не старые „деревяшки“, после капитального ремонта они простоят еще полвека», — утверждают жильцы. Корреспондент URA.RU направил в управление жилищной политики запрос о законности признания домов аварийными и соблюдения всех необходимых процедур, но на момент публикации не получил ответа. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители трех домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники жилья отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и судятся с администрацией города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Общероссийский народный фронт» в ХМАО обратился в прокуратуру и Следственный комитет с целью оспорить признание аварийными домов в квартале «Прибрежный-3», которые власти Нижневартовска не могут расселить более трех лет. Представитель ОНФ Владимир Зиновьев рассказал корреспонденту URA.RU, что процедура, по его мнению, была проведена незаконно. «Сама процедура была проведена с нарушениями — граждане не обращались в администрацию с просьбой признать дома в квартале „Прибрежный-3“ аварийными, не было проведено обследование. Люди узнали о том, что их жилье признано аварийным, когда попытались провести с ним регистрационные действия, а оказалось, что жилье под обременением. Мы хотим обратить внимание контрольно-надзорных органов на нарушения и направили обращения в прокуратуру и Следственный комитет», — сообщил Зиновьев. Собственникам квартир в двухэтажных домах предложили переехать из центра с удобной инфраструктурой на окраину города с доплатой. Часть жильцов (муниципальные арендаторы — прим. URA.RU) согласилась и покинула дома, забрав с собой батареи и стеклопакеты. В трех двухэтажках сейчас проживают восемь семей, которые судятся с администрацией Нижневартовска, — собственники квартир не согласны с низкой, по их мнению, оценкой домов. «Квартиры упали в цене после признания домов аварийными, но посмотрите на их качество — экскаватор неделю не мог снести двухэтажку. Это не старые „деревяшки“, после капитального ремонта они простоят еще полвека», — утверждают жильцы. Корреспондент URA.RU направил в управление жилищной политики запрос о законности признания домов аварийными и соблюдения всех необходимых процедур, но на момент публикации не получил ответа. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители трех домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники жилья отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и судятся с администрацией города.