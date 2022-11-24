В Нижневартовске жители аварийных домов остались зимовать без окон и батарей

25 ноября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Из-за судов расселение квартала затянулось Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске жители трех аварийных домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники квартир отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и теперь судятся с мэрией. Об этом URA.RU рассказали сами жильцы квартала «Прибрежный-3». «У нас снизу и сбоку соседи съехали: батареи срезаны, стеклопакетов нет, окна заколочены. В моей квартире отопление есть, но пол ледяной, наступить невозможно. Суд намечен на 1 декабря, но, учитывая, как прошло первое заседание у соседей, нас ждет затяжной процесс. Администрация и глава города Дмитрий Кощенко обещали нам, что суды пройдут на основании данных независимой оценки, которую заказывали собственники квартир. Для этого администрация могла подать ходатайство в суд, что не возражает против нашей оценки, но этого никто не сделал — в итоге судья запросила свою оценку, и дело затянулось», — рассказал Сергей Матвеев, житель дома 2ж по улице имени Мусы Джалиля. Пенсионерка Нина Чумель, чье дело о расселении ушло в суд самым первым, подтвердила слова соседа. «Заседание перенесли на февраль. У нас внуки ездят по морозу из центра в школу, которая расположена на окраине города, в квартале МЖК, куда нас обещали переселить еще осенью», — поделилась Чумель. Начальник управления жилищной политики Татьяна Борисова сообщила URA.RU, что администрация не заявляла ходатайство о согласии с оценкой жильцов. Кроме того, квартиры на МЖК будут дальше уходить на распределение, и их может не хватить жильцам квартала. «Гражданами была предоставлена оценка, более чем в два раза превышающая первоначальную. Сейчас они судятся с администрацией за выкупную стоимость. От получения ключей на МЖК жильцы отказались», — уточнила Борисова. Ранее URA.RU писало о пропаже окон и батарей из нерасселенных домов в квартале «Прибрежный-3». По словам собственников квартир, радиаторы и стеклопакеты демонтируют их соседи, которым удалось переехать быстрее, потому что жилье в муниципальном фонде, и доплачивать за него не нужно. Температура в квартире в одном из домов в Прибрежном-3 Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске жители трех аварийных домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники квартир отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и теперь судятся с мэрией. Об этом URA.RU рассказали сами жильцы квартала «Прибрежный-3». «У нас снизу и сбоку соседи съехали: батареи срезаны, стеклопакетов нет, окна заколочены. В моей квартире отопление есть, но пол ледяной, наступить невозможно. Суд намечен на 1 декабря, но, учитывая, как прошло первое заседание у соседей, нас ждет затяжной процесс. Администрация и глава города Дмитрий Кощенко обещали нам, что суды пройдут на основании данных независимой оценки, которую заказывали собственники квартир. Для этого администрация могла подать ходатайство в суд, что не возражает против нашей оценки, но этого никто не сделал — в итоге судья запросила свою оценку, и дело затянулось», — рассказал Сергей Матвеев, житель дома 2ж по улице имени Мусы Джалиля. Пенсионерка Нина Чумель, чье дело о расселении ушло в суд самым первым, подтвердила слова соседа. «Заседание перенесли на февраль. У нас внуки ездят по морозу из центра в школу, которая расположена на окраине города, в квартале МЖК, куда нас обещали переселить еще осенью», — поделилась Чумель. Начальник управления жилищной политики Татьяна Борисова сообщила URA.RU, что администрация не заявляла ходатайство о согласии с оценкой жильцов. Кроме того, квартиры на МЖК будут дальше уходить на распределение, и их может не хватить жильцам квартала. «Гражданами была предоставлена оценка, более чем в два раза превышающая первоначальную. Сейчас они судятся с администрацией за выкупную стоимость. От получения ключей на МЖК жильцы отказались», — уточнила Борисова. Ранее URA.RU писало о пропаже окон и батарей из нерасселенных домов в квартале «Прибрежный-3». По словам собственников квартир, радиаторы и стеклопакеты демонтируют их соседи, которым удалось переехать быстрее, потому что жилье в муниципальном фонде, и доплачивать за него не нужно.