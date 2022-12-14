Бойцы ФСБ и полиции устроили массовые облавы на мигрантов в Екатеринбурге. Фото, видео

15 декабря 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Силовики проверили 600 человек у логопарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы УФСБ по Свердловской области и регионального ГУ МВД провели вторую за два дня массовую проверку мигрантов у распределительного центра Ozon, где 6 декабря неизвестные устроили массовую драку на остановке общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «ФСБ и полиция провели сегодня профилактические мероприятия на Ozon», — сообщил собеседник агентства. Силовики проверили 600 человек, 86 из которых задержали. 24 человека в ближайшее время выдворят с территории РФ, а 12 будут оштрафованы. Ранее массовые рейды проводились полицией Екатеринбурга 14 декабря. В рамках операции «Нелегал» силовики проверили 234 мигранта. После массовой драки, которая произошла у логопарка, полицейские пообещали, что будут проводить проверки и в других городах региона. Потасовка мигрантов началась поздним вечером, когда они возвращались с работы домой. Причиной драки послужила давка в автобусах. Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU

Бойцы УФСБ по Свердловской области и регионального ГУ МВД провели вторую за два дня массовую проверку мигрантов у распределительного центра Ozon, где 6 декабря неизвестные устроили массовую драку на остановке общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «ФСБ и полиция провели сегодня профилактические мероприятия на Ozon», — сообщил собеседник агентства. Силовики проверили 600 человек, 86 из которых задержали. 24 человека в ближайшее время выдворят с территории РФ, а 12 будут оштрафованы. Ранее массовые рейды проводились полицией Екатеринбурга 14 декабря. В рамках операции «Нелегал» силовики проверили 234 мигранта. После массовой драки, которая произошла у логопарка, полицейские пообещали, что будут проводить проверки и в других городах региона. Потасовка мигрантов началась поздним вечером, когда они возвращались с работы домой. Причиной драки послужила давка в автобусах.