14 декабря 2022

Бойцы ФСБ и полиции устроили массовые облавы на мигрантов в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверили 600 человек у логопарка Фото:

Бойцы УФСБ по Свердловской области и регионального ГУ МВД провели вторую за два дня массовую проверку мигрантов у распределительного центра Ozon, где 6 декабря неизвестные устроили массовую драку на остановке общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«ФСБ и полиция провели сегодня профилактические мероприятия на Ozon», — сообщил собеседник агентства. Силовики проверили 600 человек, 86 из которых задержали. 24 человека в ближайшее время выдворят с территории РФ, а 12 будут оштрафованы.

Ранее массовые рейды проводились полицией Екатеринбурга 14 декабря. В рамках операции «Нелегал» силовики проверили 234 мигранта.

После массовой драки, которая произошла у логопарка, полицейские пообещали, что будут проводить проверки и в других городах региона. Потасовка мигрантов началась поздним вечером, когда они возвращались с работы домой. Причиной драки послужила давка в автобусах.

Фото:
Фото:

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Бойцы УФСБ по Свердловской области и регионального ГУ МВД провели вторую за два дня массовую проверку мигрантов у распределительного центра Ozon, где 6 декабря неизвестные устроили массовую драку на остановке общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «ФСБ и полиция провели сегодня профилактические мероприятия на Ozon», — сообщил собеседник агентства. Силовики проверили 600 человек, 86 из которых задержали. 24 человека в ближайшее время выдворят с территории РФ, а 12 будут оштрафованы. Ранее массовые рейды проводились полицией Екатеринбурга 14 декабря. В рамках операции «Нелегал» силовики проверили 234 мигранта. После массовой драки, которая произошла у логопарка, полицейские пообещали, что будут проводить проверки и в других городах региона. Потасовка мигрантов началась поздним вечером, когда они возвращались с работы домой. Причиной драки послужила давка в автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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