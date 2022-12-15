Руководитель территориального избиркома Кургана лишился должности

Андрей Давыдов покинул пост председателя Западного территориального избиркома в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель одной из территориальных избирательных комиссий в Курганской области покинул свой пост. Об этом говорится в посте регионального избиркома в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана Андрей Давыдов освобожден от должности председателя и обязанностей члена комиссии», — указано в посте. В качестве причины ухода отмечается, что Давыдов направил письменное заявление. В том числе избирком Катайского района покинула Людмила Бондарчук.

При этом в избиркоме Кетовского округа произошли кадровые изменения. Исполнительный секреатрь Кетовского отделения партии «Единая Россия» Марина Марченко назначена членом местного избиркома с правом решающего голоса состава 2020—2025 годов.

До этого URA.RU сообщало, что к январю 2023 года избирательные комиссии муниципальных образований прекратят свое существование. Срок полномочий избиркома города Кургана закончился 5 июля. Прошедшие выборы в Кургане организовывала Западная территориальная комиссия.