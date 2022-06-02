02 июня 2022

В Кургане ликвидируют городской избирком

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
В Кургане не будут формировать новый состав комиссии, которая организовывает выборы (архивное фото) Фото:

В Кургане прекратит свое существование городская избирательная комиссия. Ликвидация муниципальных избиркомов связана с новым федеральным законодательством. Об этом URA.RU рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев.

«Срок полномочий избирательной комиссии города Кургана заканчивается 5 июля. При этом вступает в силу федеральный закон, согласно которому избирательные комиссии муниципальных образований к январю 2023 года прекратят свое существование. Этот уровень комиссий исчезает. Городской избирком прекращает свою работу. Новый состав комиссии формировать не будут», — пояснил URA.RU Скиндерев.

Полномочия по организации ближайших выборов в Кургане переданы Западной территориальной избирательной комиссии. Такое решение принял региональный избирком.

URA.RU сообщало, довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.

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В Кургане прекратит свое существование городская избирательная комиссия. Ликвидация муниципальных избиркомов связана с новым федеральным законодательством. Об этом URA.RU рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев. «Срок полномочий избирательной комиссии города Кургана заканчивается 5 июля. При этом вступает в силу федеральный закон, согласно которому избирательные комиссии муниципальных образований к январю 2023 года прекратят свое существование. Этот уровень комиссий исчезает. Городской избирком прекращает свою работу. Новый состав комиссии формировать не будут», — пояснил URA.RU Скиндерев. Полномочия по организации ближайших выборов в Кургане переданы Западной территориальной избирательной комиссии. Такое решение принял региональный избирком. URA.RU сообщало, довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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