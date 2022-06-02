В Кургане ликвидируют городской избирком

03 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Кургане не будут формировать новый состав комиссии, которая организовывает выборы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прекратит свое существование городская избирательная комиссия. Ликвидация муниципальных избиркомов связана с новым федеральным законодательством. Об этом URA.RU рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев. «Срок полномочий избирательной комиссии города Кургана заканчивается 5 июля. При этом вступает в силу федеральный закон, согласно которому избирательные комиссии муниципальных образований к январю 2023 года прекратят свое существование. Этот уровень комиссий исчезает. Городской избирком прекращает свою работу. Новый состав комиссии формировать не будут», — пояснил URA.RU Скиндерев. Полномочия по организации ближайших выборов в Кургане переданы Западной территориальной избирательной комиссии. Такое решение принял региональный избирком. URA.RU сообщало, довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане прекратит свое существование городская избирательная комиссия. Ликвидация муниципальных избиркомов связана с новым федеральным законодательством. Об этом URA.RU рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев. «Срок полномочий избирательной комиссии города Кургана заканчивается 5 июля. При этом вступает в силу федеральный закон, согласно которому избирательные комиссии муниципальных образований к январю 2023 года прекратят свое существование. Этот уровень комиссий исчезает. Городской избирком прекращает свою работу. Новый состав комиссии формировать не будут», — пояснил URA.RU Скиндерев. Полномочия по организации ближайших выборов в Кургане переданы Западной территориальной избирательной комиссии. Такое решение принял региональный избирком. URA.RU сообщало, довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.