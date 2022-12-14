Детский омбудсмен ХМАО раскритиковала мэрию Нижневартовска

15 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

По словам омбудсмена, администрация реагирует на проблемы в школах точечно, а не системно Фото: Анна Майорова © URA.RU Уполномоченный по правам детей в ХМАО Людмила Низамова обрушилась с критикой на действия администрации Нижневартовска. Низамова в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что мэрия реагировала на конкретные случаи вместо системного подхода к решению проблем. «О том, что недорабатывались, игнорировались нужды родителей, говорилось и указывалось. Проводились проверки, тестирования детей, но я расцениваю эти действия как реакцию на конкретные случаи, а желание увидеть и проанализировать системные проблемы у ответственных должностных лиц, к сожалению, не возникло», — прокомментировала Низамова. Омбудсмен уточнила, что в школах ХМАО отмечается высокий уровень конфликтности, при этом проблема психологической безопасности, наоборот, остается актуальной. «Реакция уполномоченного на психологическую безопасность в Нижневартовске была еще в сентябре, когда я проводила прием граждан. На нем присутствовали руководитель департамента образования [Светлана Князева] и профильный вице-мэр [Ирина Воликовская]. Вопросы, которые задавали мне родители на личном приеме, касались психологической безопасности и непонимания характера действия школьных администраций», — добавила Низамова. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать заявление омбудсмена. Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль секс-скандал в школе Нижневартовска. Низамова рассказала корреспонденту агентства, что ожидает ответ уполномоченных органов, так как не получала обращений по поводу инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам детей в ХМАО Людмила Низамова обрушилась с критикой на действия администрации Нижневартовска. Низамова в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что мэрия реагировала на конкретные случаи вместо системного подхода к решению проблем. «О том, что недорабатывались, игнорировались нужды родителей, говорилось и указывалось. Проводились проверки, тестирования детей, но я расцениваю эти действия как реакцию на конкретные случаи, а желание увидеть и проанализировать системные проблемы у ответственных должностных лиц, к сожалению, не возникло», — прокомментировала Низамова. Омбудсмен уточнила, что в школах ХМАО отмечается высокий уровень конфликтности, при этом проблема психологической безопасности, наоборот, остается актуальной. «Реакция уполномоченного на психологическую безопасность в Нижневартовске была еще в сентябре, когда я проводила прием граждан. На нем присутствовали руководитель департамента образования [Светлана Князева] и профильный вице-мэр [Ирина Воликовская]. Вопросы, которые задавали мне родители на личном приеме, касались психологической безопасности и непонимания характера действия школьных администраций», — добавила Низамова. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать заявление омбудсмена. Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль секс-скандал в школе Нижневартовска. Низамова рассказала корреспонденту агентства, что ожидает ответ уполномоченных органов, так как не получала обращений по поводу инцидента.