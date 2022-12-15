В Челябинской области осужденный после вынесения приговора напал на конвоиров

Один из конвоиров находится в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городском суде Карабаша Челябинской области 15 декабря осужденный после вынесения приговора пытался совершить побег и напал на конвоиров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении подсудимого пришлось применить оружие.

«После оглашения следственно-арестованному обвинительного приговора, по которому он получил максимальный срок, осужденный попытался скрыться, напал на конвоиров. Для пресечения его противоправных действий полицейские применили огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

Один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Нападавший под конвоем направлен в медицинское учреждение для оказания помощи, после чего будет отконвоирован в СИЗО. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.