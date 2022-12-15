Тюменским чиновникам оплатят полеты на вертолетах

16 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

На вертолетах представители власти будут экстренно отправляться к местам ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перелеты тюменских чиновников на вертолетах в 2023 году обойдутся бюджету в 15 млн рублей. Информация представлена в закупке управления делами правительства области. «Оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами, с 1 января по 31 декабря 2023 года. Начальная цена — 15 млн рублей. Требуется четыре вертолета, количество посадочных мест — от 5 до 22», — говорится в закупке. Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства области, летать на вертолетах чиновники будут в крайних случаях. А именно — когда им будет необходимо оперативно прибыть в труднодоступные территории. К примеру, в случаях каких-либо чрезвычайных ситуаций — пожаров, наводнений и прочего. «Использование вертолета в каждом конкретном случае определяется наличием практической необходимости, с учетом обстоятельств командировки. Полеты будут выполняться в границах Тюменской области и Российской Федерации», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало и о других закупках властей в Тюменской области. К примеру, чиновникам на пенсии проспонсируют покупку полисов ДМС, по которым они будут получать медуслуги уровня выше, чем обычные россияне.

Перелеты тюменских чиновников на вертолетах в 2023 году обойдутся бюджету в 15 млн рублей. Информация представлена в закупке управления делами правительства области. «Оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами, с 1 января по 31 декабря 2023 года. Начальная цена — 15 млн рублей. Требуется четыре вертолета, количество посадочных мест — от 5 до 22», — говорится в закупке. Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства области, летать на вертолетах чиновники будут в крайних случаях. А именно — когда им будет необходимо оперативно прибыть в труднодоступные территории. К примеру, в случаях каких-либо чрезвычайных ситуаций — пожаров, наводнений и прочего. «Использование вертолета в каждом конкретном случае определяется наличием практической необходимости, с учетом обстоятельств командировки. Полеты будут выполняться в границах Тюменской области и Российской Федерации», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало и о других закупках властей в Тюменской области. К примеру, чиновникам на пенсии проспонсируют покупку полисов ДМС, по которым они будут получать медуслуги уровня выше, чем обычные россияне.