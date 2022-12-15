Курганские дорожники объяснили, зачем рассыпают реагенты на дорогах региона

Курганцев призвали с пониманием отнестись к противогололедной обработке улиц

Противогололедная обработка улиц обусловлена безопасностью водителей и пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техническую соль, комбинированный и фракционный противогололедные материалы рассыпают по дорогам региона, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Об этом подробно рассказал гендиректор Варгашинского ДРСП Иван Ситников.

«Уважаемые граждане, убедительно прошу вас принять данные мероприятия [по противогололедной обработкe улиц], направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Понимаю, что происходит загрязнение машин, загрязнение осветительных приборов авто. Но, наверное, проще выйти и вымыть эту фару, протереть это стекло — и все-таки остановиться перед пешеходом, внезапно возникнувшем на проезжей части. Невозможно все ситуации предугадать, для этого и производится устранение этой зимней скользкости», — пояснил Иван Ситников.

Дорожник рассказал, что для распространения противогололедного материала на территории региона используют машины с электронным дозирование. Норма распределения обусловлена погодными условиями. Ситников подчеркивает, что «никто не стремится создать жижу и слякоть на проезжей части». А влияет на это ряд сопутствующих причин.

При этом коммунальные службы стараются своевременно реагировать на скопление снежных и ледяных масс. Все это сметается с проезжей части и затем транспортируется на площадку временного хранения.

URA.RU уже писало, что жители Шадринска жаловались, что обработка дорог реагентами делает населенные пункты грязнее. На это сотрудники местной администрации возразили, что в городе вывоз производится постоянно. В первую очередь убирают снег на улицах с автобусным движением, въездах в город и транзитных улицах.

Ранее зауральские водители рассказывали, что рассыпанные по дорогам области реагенты, наносят ущерб их автомобилям. После в мэрии Кургана заявили, что противогололедные материалы не вредят машинам.