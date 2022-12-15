Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с нацизмом

16 декабря 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Российскую резолюцию по борьбе с нацизмом поддержали 120 стран Фото: Официальный сайт президента Украины Совет безопасности ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявили в Генассамблее. «За документ под названием „Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости“ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против — 50», — о решении Генассамблеи сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что Украина резолюцию не поддержала. Документ рекомендует странам принимать меры по предотвращению пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, а также препятствовать отрицанию военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных во время войны. Резолюция также призывает государства ликвидировать всевозможные формы расовой дискриминации. В прошлом году ООН так же поддержала данную резолюцию. Против нее выступили США и Украина. В Конгрессе США, однако, начали осознавать опасность украинских праворадикальных формирований, об этом сообщил посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

Совет безопасности ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявили в Генассамблее. «За документ под названием „Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости“ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против — 50», — о решении Генассамблеи сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что Украина резолюцию не поддержала. Документ рекомендует странам принимать меры по предотвращению пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, а также препятствовать отрицанию военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных во время войны. Резолюция также призывает государства ликвидировать всевозможные формы расовой дискриминации. В прошлом году ООН так же поддержала данную резолюцию. Против нее выступили США и Украина. В Конгрессе США, однако, начали осознавать опасность украинских праворадикальных формирований, об этом сообщил посол РФ в Америке Анатолий Антонов.