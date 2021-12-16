ООН поддержала резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против только США и Украина

17 декабря 2021 в 06:28 Размер текста - 17 +

По мнению Скотта Беннета, США выступили против из-за того, что используют националистов на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией. США и Украина единственные выступили против документа. Резолюцию, которая называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 130 стран, 49 — воздержались, сообщает РИА «Новости». Против документа выступили только две страны — США и Украина. Резолюция предлагает странам принять меры в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности. Документ призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами. По мнению американского политолога Скотта Беннета, США не поддержали резолюцию из-за своих планов спровоцировать конфликт на Украине с помощью националистов. «Причины, по которым США голосуют против всех деклараций, призванных активизировать борьбу с праворадикалами, экстремистами и нацистами в том, что США сами использовали праворадикалов и националистов на Украине. Так они могли дестабилизировать обстановку в России, в Донбассе и в Крыму», — заявил политолог в беседе с РЕН ТВ. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. По его мнению, русофобия — это первый шаг к геноциду. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на Украине возрождается фашизм. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией. США и Украина единственные выступили против документа. Резолюцию, которая называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 130 стран, 49 — воздержались, сообщает РИА «Новости». Против документа выступили только две страны — США и Украина. Резолюция предлагает странам принять меры в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности. Документ призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами. По мнению американского политолога Скотта Беннета, США не поддержали резолюцию из-за своих планов спровоцировать конфликт на Украине с помощью националистов. «Причины, по которым США голосуют против всех деклараций, призванных активизировать борьбу с праворадикалами, экстремистами и нацистами в том, что США сами использовали праворадикалов и националистов на Украине. Так они могли дестабилизировать обстановку в России, в Донбассе и в Крыму», — заявил политолог в беседе с РЕН ТВ. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. По его мнению, русофобия — это первый шаг к геноциду. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на Украине возрождается фашизм. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине.